Madonna, la cantante è irriconoscibile: troppi 'ritocchini' al volto

Una voce che ha fatto breccia in milioni di cuori, un'icona della musica internazionale. Stiamo parlando della cantante Madonna, vera e propria 'rebel girl', che oggi, così come in passato, torna a far discutere. Non più, però, per i suoi messaggi non convenzionali e per la vena polemica dei suoi famosi videoclip, ma per il suo aspetto fisico sempre meno naturale.

Madonna, fan preoccupati: non sembra più lei

I suoi numerosissimi fan sono preoccupati per le sorti della cantante di 'Like a virgin' dopo che questa, comparsa sui social network dopo un lungo periodo di assenza dalla scena pubblica, si è mostrata decisamente diversa da come tutti se la ricordavano. Senza troppi giri di parole, è evidente che Madonna si sia concessa davvero troppi 'ritocchini' sia al volto che al corpo. La superstar ha infatti esagerato con gli interventi di chirurgia plastica, effettuati probabilmente per cancellare i segni dell'età. La grandiosa interprete ha infatti da poco spento 64 candeline. Tuttavia sembra non volerne proprio sapere di abbandonare quello stile decisamente trasgressivo che l'ha sempre contraddistinta. Stavolta, potrebbe aver superato il limite.

La pop-star appare infatti davvero irriconoscibile: alterati i tratti del viso, oramai gonfio per i troppi interventi di bellezza ai quali Madonna si è certamente sottoposta nel corso degli anni. Non solo labbra e zigomi: 'gonfiato' in sala operatoria anche il seno della cantante e attrice, che ha raggiunto oramai dimensioni del tutto sproporzionate. L'ultimo cambio di look della pop star ha riguardato i capelli, tinti di un rosa intenso. Ossigenate, invece, le sopracciglia, adesso di un biondo chiaro a valorizzarne lo sguardo tagliente.

Non è tuttavia solo questa ossessione per l'aspetto fisico a preoccupare i seguaci di Madonna. La performer appare irriconoscibile, infatti, oltre che per i tratti stravolti del volto, anche per degli strani atteggiamenti che da un po' di tempo a questa parte sta mostrando. La cantante sembra infatti aver messo da parte la sua naturale eleganza, sacrificando tutto a una inedita volgarità che i suoi fan non stanno apprezzando.

Madonna si mostra infatti spesso in pose hard decisamente equivoche, strizzando l'occhio a una fetta di seguaci che guardano più alle sue generose forme piuttosto che apprezzare il suo sterminato repertorio canoro. Atteggiamenti che preoccupano chi da anni segue il percorso artistico di una donna che ha stravolto le regole del mercato musicale e ha contribuito all'emancipazione femminile, sdoganando storici tabù e andando contro secolari pregiudizi di genere.

