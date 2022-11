Come curare la pelle in vista del freddo: "Applica questo prodotto ogni mattina"

Il freddo sta arrivando e la pelle del viso ha bisogno di essere curata nel modo giusto: ecco quali sono i prodotti da applicare per una corretta skin care.

La pelle del viso è tra le parti più delicate del nostro corpo e necessita della cura giusta per essere sempre protetta. Il freddo è uno dei grandi nemici della pelle e le screpolature sono dietro l'angolo. Quante volte ci è capitato di ritrovarci con labbra screpolate? L'effetto collaterale delle labbra secche è un gran bruciore molto spesso fastidioso. Per proteggere la pelle basta rispettare una serie di consigli che garantiranno una beauty routine perfetta.

La cosa fondamentale è innanzitutto riconoscere il tipo di pelle che abbiamo, c'è quella grassa che necessita di prodotti che combattano la sebo. Non manca quella più secca che ha bisogno di prodotti nutrienti senza dimenticare la mista che ha bisogno di prodotti che siano adatti a ogni angolo del viso. Ecco dunque tutti i passaggi per una skin care quotidiana adatta a combattere il freddo invernale e il vento.

Ecco come proteggere la pelle dal freddo: non potrai più fare a meno di questi prodotti

La pelle del viso ha bisogno di essere protetta con una skin care adeguata alla tipologia di pelle ma anche al momento in cui si applicano i prodotti. Al mattino ad esempio è molto più semplice garantire protezione perché bastano tre step. Il primo è la detersione, laviamo il viso con detergente e poi applichiamo la crema da giorno ideale per la nostra pelle. Non dimentichiamo di applicare sulle labbra un velo di balsamo o del burro cacao anche quando non sono secche, ci servirà per proteggerle in qualsiasi momento.

La sera invece è necessario qualche step in più ma non dobbiamo mai trascurare la skin care prima di andare a dormire. Innanzitutto strucchiamo il viso dal make-up, poi detergiamo con latte detergente e applichiamo una maschera se desideriamo. I passaggi successivi saranno i sieri indicati per la pelle e la crema idratante in ultimo. In questo modo tutta la notte la pelle avrà la protezione giusta e sarà perfetta per affrontare la giornata successiva. Non dimentichiamo di curare il contorno occhi, mattina e sera, con un prodotto appropriato e non solo con la crema idratante.

