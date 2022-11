Riccardo Scamarcio è Caravaggio nel nuovo film di Michele Placido

Riccardo Scamarcio è il protagonista del nuovo film di Michele Placido: l'attore veste i panni del Caravaggio

Riccardo Scamarcio è stato scelto da Michele Placido per interpretare, in una pellicola, uno dei geni che hanno fatto la storia della cultura italiana: Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, pittore barocco tra i più importanti esponenti della corrente naturalistica moderna. Il film si intitola "L'ombra di Caravaggio", in tutti i cinema d'Italia a partire da ieri.

Placido, che oltre a dirigere il film si è anche cimentato come attore, interpretando il ruolo del cardinal del Monte, ha voluto rendere omaggio al genio di Caravaggio definendo lo straordinario artista come una vera e propria rockstar dell'epoca. E per restituire agli spettatori l'immagine di un artista tormentato quando talentuoso, la scelta è ricaduta su un attore che da anni interpreta personaggi con le medesime caratteristiche: Riccardo Scamarcio.

Un cast d'eccezione che vede, al fianco di Scamarcio, attori del calibro del francese Louis Garrel, Isabelle Huppert, e ancora Micaela Ramazzotti e Vinicio Marchioni. Una messa in scena grandiosa per un film ambizioso, una pellicola storica che sta già riscuotendo pareri molto positivi dalla critica.

“Nei suoi dipinti Caravaggio mise in scena i poveri cristi, le prostitute e i derelitti della sua epoca; allo stesso identico modo di quanto capiterà secoli dopo a Pier Paolo Pasolini. Caravaggio era di Milano, Pasolini di Bologna: entrambi scesero a Roma e qui scelsero di frequentare i suoi quartieri più malfamati per raccontare i loro tempi attraverso la sofferenza e la vitalità dei suoi abitanti”, spiega Placido.

Riccardo Scamarcio nei panni del genio tormentato del Caravaggio

Riccardo Scamarcio ben riesce ad incarnare le luci e le ombre dell'artista, di cui rivive sul grande schermo gli ultimi anni della sua vita. E come spesso accade nella recitazione, l'attore, studiando la vita e il percorso artistico di Caravaggio, si è calato interamente nella parte fino a toccare corde intime della sua persona.

Proprio in occasione della presentazione del film avvenuta nel corso della Festa del Cinema di Roma 2022 qualche settimana fa, Riccardo Scamarcio ha infatti dichiarato di aver individuato dei tratti in comune con il personaggio di Michelangelo. "Entrambi siamo arrivati a Roma mossi da una passione autentica", ha dichiarato. L'attore, divenuto famoso grazie al ruolo di Step in 'Tre metri sopra il cielo', è infatti originario di Trani, città pugliese.

