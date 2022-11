I Pinguini Tattici Nucleari presentano il nuovo album dal titolo provocatorio: Fake News'

I Pinguini Tattici Nucleari tornano con un nuovo album che smentisce la crisi della band

Hanno raggiunto il successo in Italia da pochi anni, eppure i Pinguini Tattici Nucleari sono già una delle band più affermate del panorama musicale italiano. Merito di uno stile musicale che dà molto spazio al testo, con continui riferimenti al linguaggio contemporaneo, senza tralasciare arrangiamenti impeccabili ed originalissimi. Un mix che rende questo gruppo un gioiellino da seguire, e soprattutto, da ascoltare.

Oggi i Pinguini Tattici Nucleari tornano con il nuovo, attesissimo album, anticipato dal singolo già disco d'oro 'Ricordi' (il cui videoclip musicale ha visto la straordinaria partecipazione dell'attore e regista Sergio Rubini).

Un brano che a un primo ascolto può sembrare una semplice canzone d'amore, ma che, prestando attenzione, va ben oltre la dedica sentimentale. Un singolo soggetto a tante interpretazioni, ma che prevalentemente parla dell'Alzheimer, una grave malattia che, tra le tante conseguenze, porta progressivamente alla perdita della memoria.

Pinguini Tattici Nucleari, il nuovo album dal titolo provocatorio contro i gossip maligni: 'Fake News'

Il titolo che il gruppo, originario di Bergamo, ha scelto per il nuovo album in uscita a inizio dicembre è 'Fake News'. Il perché di questa scelta è stato spiegato tramite le pagine social della band. "FAKE NEWS, il nostro nuovo album, disponibile ovunque dal 2 Dicembre. Abbiamo pensato a questo nome quando la scorsa estate, dal nulla, siamo stati informati del nostro scioglimento. Sappiate che, a discapito del titolo, è un album molto onesto". Questa la dichiarazione della band, sempre autoironica e pronta a ribaltare in un sorriso ogni pettegolezzo che la riguarda.

Il gruppo si è formato nel 2010 e dopo una intensa gavetta ha raggiunto il successo mediatico nel 2020 in seguito alla partecipazione al 70º Festival di Sanremo nella sezione Campioni. Il brano presentato dalla band, dal titolo Ringo Starr, si è classificato al terzo posto. Ma il successo radiofonico derivato ha fatto di loro un caso discografico da subito attenzionato. Quattro album in studio e due Lp all'attivo, i 'Pinguini' sono composti da Riccardo Zanotti, leader, chitarra e voce del gruppo, Nicola Buttafuoco, Lorenzo Pasini, Simone Pagani, Matteo Locati, batteria ed Elio Biffi.

La band ha annunciato per luglio 2023 un grande live allo stadio milanese di San Siro, un concerto che ha ottenuto il sold out in sole 12 ore. Segno dell'amore che i fan italiani nutrono per questa straordinaria band.

