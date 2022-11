Che tempo farà oggi a Salerno e Avellino? Gli esperti dicono di stare in guardia

Un nuovo giorno inizia per gli amici di EM, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni di oggi! Che tempo farà oggi a Salerno e Avellino e non solo? Scopriamolo!

Napoli

Il meteo per Napoli indica che ci sarà pioggia moderata con umidità del 68%, una temperatura media di 16.19°C, una temperatura minima di 13.88°C e una temperatura massima di 17.02°C. La velocità del vento sarà di circa 4.16 km/h, ed il cielo sarà molto nuvoloso con il 100% di copertura nuvolosa. Oggi a Napoli potete dedicarvi alla lettura di un buon libro, oppure andare al cinema.

Avellino

Il meteo per Avellino è molto pesante dato che ci sarà una pioggia intensa con l'umidità al 82%. La temperatura media sarà di 12.79°C, la minima di 10.5°C e la massima di 13.83°C. Il vento avrà una velocità media di 2.96km/h e la nuvolosità sarà del 100%. Per quanto riguarda il meteo, oggi è possibile svolgere attività all'aperto come andare a fare una passeggiata, ma bisogna stare attenti alle pozzanghere. Oppure, se si preferisce rimanere in casa, leggere un libro oppure guardare un film.

Caserta

Il tempo a Caserta oggi è caratterizzato da una moderata pioggia e un'umidità del 64%. La temperatura media si attesta intorno ai 15.8°C, con una minima di 12.9°C e un massimo di 16.1°C. Il vento soffia con una velocità di circa 3.5 km/h, ed è presente una percentuale di nuvolosità del 99% Cosa posso fare oggi in base a questo meteo: Oggi è possibile fare diversi sport all'aperto come il jogging, il ciclismo o il camminare.

Salerno

Il meteo per la città di Salerno indica che ci sarà pioggia intensa con umidità al 90%. La temperatura media sarà di 10.34 gradi centigradi, con una minima di 7.69 e una massima di 11.81. La velocità del vento sarà moderata, pari a 3.32 km/h, e la percentuale di nuvolosità sarà molto elevata, ovvero 100%. Questo significa che oggi è consigliabile rimanere a casa, coperti e al caldo.

Benevento

Il meteo per la città di Benevento indica che sarà presente una forte pioggia con intensità elevata e umidità alta. La temperatura media sarà di 13.3°C, con una minima di 10.84°C e una massima di 14.07°C. Il vento avrà una velocità media di 5.07km/h ed un'umidità al 74%. La nuvolosità sarà al 100%.

Paeestum

Il meteo di Paestum oggi indica una forte pioggia con un'intensità elevata. La temperatura media è di 14,93°C, la temperatura minima è di 12,21°C mentre la temperatura massima è di 16,21°C. Il vento soffia a una media velocità di 5,42 km/h ed è presente un'alto tasso di nuvolosità (100%). Per oggi è consigliabile rimanere coperti dentro casa, magari sfogliando un bel libro.