Shakira, il dolce gesto della cantante commuove il web

Il video pubblicato da Shakira in cui accudisce l'anziano padre: un gesto della cantante ha commosso tutti

La cantante e ballerina Shakira commuove il web. In un video che la talentuosa performer colombiana ha postato sui suoi canali social, la si vede intenta ad accudire il suo anziano papà. In particolare, il filmato coglie il momento in cui Shakira è impegnata in una sessione di fisioterapia per rimettere in moto le gambe del caro papà che la cantante adora.

Un esercizio dopo l'altro, Shakira, con dolcezza, incoraggia l'uomo nei suoi sforzi quotidiani, ed esulta quando il papà si lascia andare, infine, simulando di pedalare una bicicletta. Uno scatto inaspettato che la cantante ha accolto con gioia, e l'esultanza dell'artista ha sorpreso e intenerito il mondo intero.

Dinanzi allo slancio fisico del padre, Shakira non resiste e salta di gioia urlando esclamazioni in due lingue diverse, quelle con cui si esprime da quando era giovanissima. Dapprima in spagnolo: "Mira, mira!", e cioè "Guarda, guarda", grida, felice come una bambina, Shakira. E poi, quando il papà riesce nel suo intento, esplode in inglese l'entusiasmo della cantante: "That's what I'm talking about", e cioè: "Di questo parlavo!".

Dopodiché la cantautrice afferra le caviglie del papà e bacia teneramente i piedi dell'anziano, in segno di affetto e devozione. Il gesto ha intenerito il cuore dei milioni di follower che hanno lasciato un like al video, mentre in tanti hanno commentato il post complimentandosi con la cantante per la dolcezza con cui si prende cura di suo padre.

La nuova vita di Shakira: dopo la separazione da Piqué la cantante dedica tutto il suo tempo alla famiglia

"E la vita è qualcosa che accade tra le visite in ospedale e i costumi di Halloween", scrive poi la cantante, in riferimento ai travestimenti che ha indossato per tirare su l'umore dei suoi bambini dopo la scioccante separazione da Gerard Piqué, il calciatore con cui Shakira ha vissuto una lunga storia d'amore. Finita qualche mese fa dopo oltre 10 anni di relazione, a causa di presunti tradimenti da parte di lui.



Una notizia scioccante per i seguaci della coppia, che sembrava più affiatata che mai. Le indiscrezioni si rincorrevano già da tempo, fino alla conferma della rottura tra i due super vip. Da allora Shakira ha cambiato vita, dedicando ogni momento libero dalla carriera ai suoi bimbi, Milan e Sasha, e agli anziani genitori.

Ma oltre gli affetti, Shakira si dedica a tempo pieno anche alla musica. L'ultimo singolo, di recentissima pubblicazione, la vede duettare con il re del reggaeton Ozuna.