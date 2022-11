Meteo Campania: oggi pioverà a Napoli e Avellino?

Un gradito bentornato a tutti i lettori campani, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni climatiche! Che tempo farà oggi a Napoli e Avellino e non solo? Scopriamolo!

Napoli

Il meteo per Napoli è caratterizzato da una forte pioggia e da un'elevata umidità. La temperatura media si aggira intorno ai 22 gradi, con una minima di 16 e una massima di 23. Il vento soffia moderatamente a 10 km/h ed è molto nuvoloso. Oggi a Napoli è possibile visitare il Castel Nuovo, ridere al teatro San Carlo e passeggiare lungo il lungomare.

Avellino

Il tempo a Avellino è in forte peggioramento a causa della pioggia, che assumerà carattere di rovescio o temporale. La probabilità di pioggia sarà del 100%. Le temperature medie saranno di 16.78°C, con una minima di 13.62°C e una massima di 17.51°C. Il vento soffierà con una velocità media di 6.15km/h, raggiungendo punte massime di 9.69km/h.

Caserta

Il tempo a Caserta oggi è molto nuvoloso con piogge intense. La temperatura media è di 20.23°C, la temperatura minima è di 14.96°C e la temperatura massima è di 21.22°C. Il vento soffia con una velocità di 7.34km/h ed è prevalentemente debole. L'umidità relativa è al 74%.

Salerno

Il meteo di Salerno per domani è caratterizzato da pioggia intensa con umidità alta e temperatura media attorno ai 16 gradi. La temperatura minima sarà di circa 10 gradi mentre la massima toccherà i 16. Il vento soffierà moderatamente con una velocità di circa 4 km/h. La nuvolosità sarà molto alta, intorno al 95%. Domani è possibile dedicarsi all'attività di ricerca di un lavoro, consultando gli annunci pubblicati sui principali siti internet specializzati e presentandosi presso le aziende che sembrano più interessanti.

Benevento

Il meteo di Benevento è caratterizzato da una forte pioggia e da un'umidità alta. La temperatura media è 18.17 gradi, con una minima di 13.11 gradi e una massima di 18.89. Il vento soffia a 8.85 km/h, e la percentuale di nuvolosità è del 99%. Il meteo oggi a Benevento è brutto e non ci sono molte attività consigliabili.

Paeestum

Il meteo di Paestum per domenica 26 maggio 2019 è caratterizzato da un forte temporale con pioggia intensa. L'umidità è molto elevata (76%), la temperatura media è di 18,46°C, la temperatura minima è di 13,88°C, la temperatura massima di 18,93°C e la velocità del vento raggiunge i 6,56 km/h. La percentuale di nuvolosità è del 95%. Oggi, in base alle condizioni meteorologiche previste, si può decidere di restare al chiuso e fare attività che non richiedono una grande esposizione all'aria aperta.