Moda anni '60, che passione: il grande ritorno delle minigonne

Torna la passione per la moda anni '60, complici il cinema e il boom del vintage

Le mode, si sa, seguono un percorso ciclico: prima o dopo tornano. Negli ultimi tempi, complice la tendenza tutta 'green' del riciclare i capi già indossati, vendendoli e donando loro una seconda vita, sta tornando una tendenza nel circuito fashion. Quella della moda anni '60. Un trend che guadagna sempre più terreno, e che, contrariamente a quanto spesso accade, non è stato lanciato dalle star, bensì, dalle persone comuni.

Moda anni '60: il ritorno delle minigonne e del trucco alla Marilyn Monroe

Torna nelle ragazze la voglia di riscoprire gli armadi delle proprie mamme, andando a pescare il capo vintage perfetto. Dalla borsa in cuoio all'accessorio per i capelli, la reginetta della moda anni '60 è senza ombra di dubbio la mitica minigonna.

Una delle più celebri 'vittime' di questo ritorno di fiamma è la popolare showgirl Belen Rodriguez. La modella e imprenditrice argentina in una delle sue recenti stories pubblicate su Instagram si è immortalata con indosso una splendida minigonna nera, alla quale ha abbinato delle calze nere.

Ma dove nasce questa voglia di una moda retrò? Un grande contributo a questa tendenza, già nell'aria da tempo, è stata data dall'uscita dell'assai discusso film 'Blonde', in cui si ripercorre, in chiave romanzata, la vita dell'immortale icona Marilyn Monroe. La bionda attrice, interpretata magistralmente da Ana de Armas, è passata alla storia per le sue numerose performance in film che hanno fatto la storia del cinema hollywoodiano. Ma anche e soprattutto per l'impatto visivo che le sue apparizioni sul grande schermo hanno provocato. Influenzando il costume della società dell'epoca e quella di oggi, a distanza di oltre sessant'anni dalla tragica scomparsa di Marilyn.

Il film, pubblicato da una delle più grandi piattaforme di streaming del momento, ha rilanciato l'immagine di Marilyn Monroe e, di conseguenza, i suoi inimitabili outfit e il suo make-up semplice ma dotato di grande drammaticità. Gli occhi da gatta della famosa attrice tornano ad ammaliare, e sono in tantissime coloro che provando a replicare l'effetto magnetico degli sguardi di Marilyn. Rossetto rosso fuoco, eyeliner, ombretto bianco-argento sulla palpebra. E, immancabile, il caratteristico neo al centro del volto, sigillo della bellezza eterna di un mito, che ha tanto ispirato il fondatore della pop-art Andy Warhol.

Tra le prime a rilanciare i look della moda anni '60 c'è la famosa attrice Anne Hathaway, che in una delle sue ultime apparizioni mondate ha sfoggiato una fantastica acconciatura di capelli, con tanto di cotonatura anni ’60 alla Jackie O’.

