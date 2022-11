Previsioni del tempo: cosa puoi fare oggi a Avellino?

Bentornati amici lettori di Eccellenze Meridionali, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni di oggi! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -Avellino? Vediamolo insieme!

Napoli

Il meteo per Napoli è: nuvolosità scarsa, temperatura media di 19.72°C, temperatura minima di 16.79°C e temperatura massima di 21.09°C. Il vento sarà debole e soffierà a una velocità di 3.99 km/h, mentre l'umidità relativa sarà del 73%. Cosa puoi fare oggi a Napoli basandoti sul meteo? Probabilmente, passeggiare in centro città oppure andare al mare.

Avellino

Il tempo a Avellino è caratterizzato da cielo nuvoloso, con una percentuale di nuvolosità media del 55%. La temperatura media si aggira intorno ai 19.89°C, la minima è di 12.33°C mentre la massima raggiunge i 20.82°C. L'umidità media registrata è del 53%, mentre la velocità del vento si attesta sui 2.9km/h. Oggi a Avellino è il Giorno della Memoria, quindi non solo potrete andare a visitare i luoghi simbolo della città come il duomo, ma anche partecipare alle varie iniziative organizzate dal comune.

Caserta

Il meteo per la città di Caserta è stabile con piogge leggere. La temperatura media è di 19.95 °C, la temperatura minima è di 14.88 °C e la temperatura massima è di 22.29 °C. La velocità del vento è 3.55 km/h e la percentuale di nuvolosità è 31%. Il meteo per la città di Caserta è stabile con piogge leggere. La temperatura media è di 19.95 °C, la temperatura minima è di 14.88 °C e la temperatura massima è di 22.29 °C. La velocità del vento è 3.55 km/h e la percentuale di nuvolosità è 31%.

Salerno

Il meteo per Salerno è nuvoloso con rari frammenti di cielo sereno. L'umidità è alta al 53%, la temperatura media 16.96°C, la temperatura minima 9.26°C, la temperatura massima 19.6°C e il vento soffia a 3.05km/h. La percentuale di nuvolosità è del 63%. Vediamo di fare una lista di cose da poter fare oggi a Salerno.- Passeggiata nel centro storico;- Camminata lungo la Costiera Amalfitana;- Visita al Duomo di Salerno;- Pausa caffè in un bar tipico della città;- Shopping nelle vie del centro.

Benevento

Il meteo di Benevento per oggi 29 Marzo è caratterizzato da cieli irregolarmente nuvolosi con scarsa visibilità a causa della presenza di nubi basse. Le condizioni atmosferiche risulteranno umide con temperature medie di 19.1°Celsius e una minima di 12.71°Celsius. La massima sarà invece di 20.95°Celsius. Si registreranno venti moderati dai quadranti settentrionali con velocità media di 4.97km Cosa posso fare oggi in base a questo meteo: Il meteo di Benevento per oggi 29 Marzo è caratterizzato da cieli irregolarmente nuvolosi con scarsa visibilità a causa della presenza di nubi basse. Le condizioni atmosferiche risulteranno umide con temperature medie di 19.1°Celsius e una minima di 12.71°Celsius. La massima sarà invece di 20.95°Celsius. Si registreranno venti moderati dai quadranti

Paeestum

Il meteo per la città di Paestum sarà caratterizzato da nuvolosità irregolare e temperature medie tra i 20°C e i 22°C. Le minime potranno scendere fino a 13/14°C, mentre le massime arriveranno fino a 23/24°C. Il vento soffierà moderatamente con una velocità di circa 3 km/h. Oggi è un buon giorno per andare a fare una passeggiata nella natura.