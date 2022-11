La top model Heidi Klum si traveste da verme: social impazziti per il costume dell'anno

La super modella Heidi Klum irriconoscibile in versione "larva", sfoggia poi tutta la sua bellezza trasformandosi in meravigliosa farfalla

Riconoscerla, per gli invitati al suo esclusivo party newyorkese, è stata un'impresa davvero difficile, oltre che un grande shock. Questa volta la super modella Heidi Klum ha sfoggiato quello che probabilmente passerà alla storia come il costume di Halloween più memorabile di sempre.

La bella Heidi si è infatti presentata dinanzi ai fotografi travestita da verme. Strisciando e saltellando proprio come una gigantesca larva, la top model ha inscenato un esilarante sketch insieme al marito Tom Kaulitz, storico chitarrista della teen band Tokio Hotel, il quale interpretava un inquietante pescatore intento a 'pescare' la moglie. Anche il trucco di Tom non è stato da meno: il 33enne musicista ha esibito un make up horror da brividi, con un occhio artificiale che gli pendeva dal viso.

Ore e ore di trucco per ottenere l'incredibile risultato: non è stato semplice trasformare in larva una delle modelle più famose dello showbiz. E il risultato è stato esplosivo: i social network sono letteralmente impazziti per l'originale trovata di Heidi Klum. Meme e tweet si rincorrono dall'apparizione della top model dinanzi alle telecamere, e i video e le foto della sua esibizione hanno fatto in breve tempo il giro del mondo.

I folli travestimenti di Heidi Klum: da zombie assassina all'orchessa Fiona

A 49 anni la bella Heidi non ha assolutamente perso la voglia di scherzare e prendersi poco sul serio. Ma, soprattutto, di tenersi stretto il titolo di 'Regina di Halloween' conquistato nel corso degli anni. La quale non è nuova a questo tipo di travestimento a dir poco originale. Negli anni Heidi Klum si è infatti trasformata in aliena, in lupo mannaro, nell'orchessa Fiona (anche in questo caso spalleggiata dal marito, nei panni, naturalmente, dell'orco Shrek).

O ancora in una zombie assassina assetata di sangue, costume inventato durante il periodo più duro della pandemia da Covid, quando, suo malgrado, non ha potuto organizzare l'esclusiva festa di fine ottobre. L'abbiamo però vista recitare in un cortometraggio horror che ha diffuso sui suoi canali social.

La Klum ha così trovato ancora una volta il modo per far parlare di se. Nonostante, per motivi di età, abbia smesso di calcare le passerelle, la modella è sempre stata un personaggio molto popolare e richiesto della televisione statunitense. Al momento è uno dei più amati giudici della trasmissione America’s Got Talent.

