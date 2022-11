L'annuncio di Sangiovanni spiazza tutti: "Mi prenderò del tempo.."

Il cantante di Amici di Maria De Filippi a conclusione del suo tour lascia i fan a bocca aperta: ecco le parole di Sangiovanni.

Negli ultimi due anni Sangiovanni si è affermato come una delle rivelazioni della musica italiana. Il suo percorso comincia nella scuola di Amici di Maria De Filippi sotto l'occhio attento di Rudy Zerbi che ha sempre creduto in lui senza dimenticare la stima della De Filippi che ancora oggi lo accompagna. Dopo un anno da record nella scuola di Amici con all'attivo un disco d'oro e uno di platino per i suoi singoli, il cantante ha poi intrapreso una carriera stellare.

Lo scorso anno Sangio non si è risparmiato nulla e tanto meno il suo primo Festival di Sanremo, il brano Farfalle ha conquistato le classifiche italiane comprese le radio e ha affermato il suo successo. Nonostante gli sforzi del Festival il cantante ha poi pubblicato il suo album e come se non bastasse ha cominciato un tour nei palazzetti attesissimo, il primo della sua carriera. Sul palcoscenico del tour appena concluso Sangiovanni è stato accompagnato da Giulia Stabile, sua metà e ballerina di Amici, insieme a un cast di professionisti d'eccezione. Ma cosa sta accadendo adesso? I fan non nascondono la loro preoccupazione dopo l'ultimo post su Instagram che sembra un messaggio di addio.

Sangiovanni 'saluta' i fan su Instagram: c'è una pausa nell'aria?

Con l'ultima data del tour si è concluso il viaggio di Sangiovanni alla conquista dei palazzetti italiani dove ha suonato e ballato la sua musica. Con un post su Instagram il cantante ha deciso di ringraziare i suoi fan scrivendo di essere grato di tutto l'affetto che ha ricevuto in questi anni. Proprio questi primi due anni di carriera sono il tema del suo messaggio, anni in cui Sangio ha vissuto un'evoluzione che lo ha consacrato al mondo della musica.

Il cantante parla di un nuovo capitolo della sua vita pronto a cominciare dopo aver vissuto giorno per giorno le amozioni di questo tour. "Mi prenderò un po' di tempo" scrive Sangiovanni sui social e poi aggiunge: "Per ritornare nella miglior versione di me". Il messaggio ha allarmato i fan che hanno ipotizzato un addio ma in realtà il messaggio di Sangiovanni è probabilmente riferito a uno stop che servirà a ricaricarsi per creare nuova musica, scelta condivisa dalla maggior parte degli artisti.

