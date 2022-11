La decisione di Vanessa Incontrada e Claudio Bisio spiazza i fan: succederà in diretta

La nuova edizione di Zelig è alle porte: Vanessa Incontrada e Claudio Bisio hanno deciso di inaugurarla con una dedica davvero speciale.

La coppia più irriverente di Mediaset ritorna con uno dei programmi più amati di sempre, stiamo ovviamente parlando di Zelig. Claudio Bisio e Vanessa Incontrada ritornano sul palcoscenico dello show comico che ha rivoluzionato gli schemi della risata in tv. Le edizioni storiche di Zelig hanno sempre visto protagonista Claudio Bisio affiancato anche da Michelle Hunziker e Paola Cortellesi. Questa volta però il grande ritorno vede al suo fianco probabilmente la più amata di tutte, stiamo ovviamente parlando di Vanessa Incontrada.

La conduttrice spagnola in questi anni si è dimostrata tra i talenti più versatili della tv, l'abbiamo vista alla conduzione televisiva ma anche sul set delle fiction più amate dal pubblico. Sembra proprio che il suo arrivo sul palcoscenico di Zelig abbia scatenato il pubblico e che in tanti non vedano l'ora di lasciarsi trasportare dalla risata alla vecchia maniera. Cosa accadrà nella prima puntata? Ecco l'annuncio dei due conduttori che ha commosso il pubblico a casa.

L'annuncio di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada: ecco cosa accadrà nella prima puntata di Zelig

Vanessa Incontrada e Claudio Bisio ritorneranno sul palcoscenico ma non prima di aver reso omaggio a uno dei protagonisti più amati dello show. Qualche settimana fa il mondo della comicità si è inchinato davanti alla morte di Bruno Arena, protagonista del duo "I Fichi D'India" che per anni hanno accompagnato il pubblico con i loro siparietti divertenti. Purtroppo Bruno ci ha lasciati in seguito a un ictus avvenuto già molti anni fa e dal quale si stava riprendendo a fatica.

Vanessa e Claudio hanno però deciso di annunciare un tributo al loro amico comico. La sua morte ha lasciato un grande dolore nel mondo dello spettacolo e Zelig non poteva sottrarsi da un omaggio a quello che è stato uno dei suoi protagonisti più amati. La prima puntata si aprirà proprio con una dedica in onore di Bruno Arena e dei Fichi D'India, rivedremo infatti i momenti più divertenti dei loro show e delle loro battute a Zelig. Anche la terza puntata vedrà vivo il ricordo di Arena con la messa in onda di uno dei momenti più divertenti di Zelig Circus. Non resta che mettersi comodi e lasciarsi trasportare da ricordo del comico insieme alle sue iconiche battute.

