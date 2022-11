Giuseppe Zeno come non l'avete mai visto: "Tra pochi giorni scoprirete che.."

L'attore campano è prontissimo per ritornare al timone della fiction Rai in prima serata: ecco cosa dobbiamo aspettarci dal suo nuovo personaggio.

In questi lunghi anni di carriera lo abbiamo visto in ruoli sempre molto duri che avevano a che fare con boss della criminalità organizzata o uomini di grande temperamento. Giuseppe Zeno non finisce mai di stupire e questa volta ci attende una nuova versione dell'attore tutta da scoprire. Neanche il tempo di salutare il suo Domenico in Mina Settembre che Zeno debutterà come protagonista su Rai Uno lunedì 7 novembre in prima serata.

Con l'ultima puntata di Mina Settembre 2 vedremo cosa accadrà tra il bel ginecologo e l'assistente sociale, un ruolo questo che lo ha riportato vicino al pubblico. Tutti infatti sono pazzi di Zeno e del suo personaggio affascinante, disponibile e gentile. Sembra quasi l'uomo dei sogni che per un soffio la bella Mina rischia di lasciarsi scappare. Conclusa però l'esperienza sul set di Mina Settembre vedremo Zeno nei panni di un padre coraggioso e pronto a qualsiasi cosa pur di proteggere suo figlio e la sua famiglia dalla criminalità.

"Tutto per mio figlio": ecco dove vedremo Giuseppe Zeno da lunedì sera

La Rai continua a sfornare nuove fiction di successo e lunedì sera arriva su Rai Uno "Tutto per mio figlio" con protagonista Giuseppe Zeno. La storia avrà come tema centrale la lotta alla criminalità organizzata e un padre che farà di tutto per difendere il suo bambino e non lasciarlo in pasto ai criminali del Paese. Tra i protagonisti vedremo anche Tosca D'Aquino in una versione inedita, sarà infatti il volto della moglie del boss. Riuscirà il protagonista a spuntarla e a non rischiare la vita per proteggere suo figlio?

La veste in cui vedremo Zeno è parecchio inedita considerando che in molti lo ricordano in ruoli che lo vedevano interprete degli stessi criminali. Questa volta invece è lui a combattere la criminalità e a far trionfare la giustizia. Non resta che godersi la nuova fiction Rai e lasciarsi coinvolgere da questa storia tutta da scoprire. Prima però bisognerà conoscere il destino di Domenico in Mina Settembre 2 e scoprire se ci sarà anche una terza stagione con la speranza di non ritrovarci di nuovo davanti a un finale aperto.

