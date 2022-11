Chiara Ferragni lancia la sua nuova felpa: una tendenza troppo costosa

L'imprenditrice digitale Chiara Ferragni ha lanciata la nuova tendenza d'autunno con una felpa super glamour: ecco quanto costa.

Sono diversi anni che la Ferragni si conferma una delle imprenditrici più in gamba del nostro Paese, capace di esportare anche all'estero il suo marchio. La vita di Chiara è spesso esposta ai riflettori anche per l'uso frequente die social network dove pubblica molto spesso momenti di famiglia insieme a Vittoria, Leone e suo marito Fedez. Quest'anno la vedremo per la prima volta in tv al timone del programma più importante della televisione italiana. Stiamo ovviamente parlando del Festival di Sanremo.

La Ferragni spesso condivide le sue creazioni sui social network e questa volta ha deciso di indossare uno dei capi più trendy della sua collezione. In occasione della Fashion Week in molti hanno seguito il suo profilo per vedere outfit super glamour che hanno incantato il mondo della moda. La nuova creazione sembra però un lusso che non possono permettersi proprio tutti, ecco quanto costa la felpa coloratissima di Chiara Ferragni.

Quanto costa la felpa di Chiara Ferragni? Ecco la cifra esatta

Sul sito dell'influencer è possibile acquistare la nuova felpa che è abbinata anche a un pantalone. Si tratta di un modello sportivo e non a caso Chiara l'ha indossato proprio per la sua lezione settimanale di Pilates. Il modello è leggermente oversize ma assolutamente perfetto per l'autunno e l'inverno. I movimenti sono permessi dal suo tessuto 100% in cotone, è dunque consigliata per praticare attività fisica.

La felpa costa 249 euro, un prezzo non proprio economico considerando che si tratta di un solo capo. Certo è che la sua bellezza è inconfondibile. Dallo scatto la vediamo indossata alla sua creatrice e possiamo notare i toni dell'azzurro e del rosa spiccare come non mai. Insomma sembra proprio che ancora una volta Chiara abbia fatto centro mettendo a segno l'ennesimo colpo nel mondo della moda. Non resta che ammirare la sua nuova felpa e attendere soprattutto il suo debutto in tv, i suoi fan sono pronti a sostenerla e a difenderla dall'odio social che spesso la colpisce. Ci sarà anche Fedez sul palcoscenico con lei e Amadeus? Chissà, lo scopriremo molto presto.

