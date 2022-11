Sapreste riconoscere la bimba in foto? È una cantante famosissima del sud Italia!

Riuscite a riconoscere chi è questa ragazza sbarazzina pronta a farsi fotografare insieme al suo fratellino? Ve lo sveliamo noi!

Tante volte cantanti, attori, personaggi noti del mondo dello spettacolo mettono scatti su Instagram che li ritraggono da piccoli. In questo modo riescono a farsi conoscere meglio ed apprezzare da tutti i fan che non esitano a commentare o lasciare like a questi 'bimbi' destinati a fare grandi cose. Tra gli infanti ecco chi è quella di oggi!

Tutte le curiosità per riconoscere la bambina della foto!

A 15 anni la bimba in foto era già un talento della musica italiana: prese parte a Sanremo nella categoria nuove proposte e sollevò la coppa del vincitore con estrema soddisfazione, trionfando nettamente sugli altri partecipanti. Come big è stata al Festival per 7 volte - in effetti è una delle cantanti che ci è stata di più - non arrivando mai a sbaragliare la concorrenza ma conquistando comunque un bel secondo posto. Siete riusciti a intuire chi si potrebbe nascondere dietro questo bel visetto?

A parte una certa abilità nel canto, è pure un personaggio televisivo di tutto rispetto: se nel 2010 ha partecipato a X Factor come giudice (un percorso non felicissimo però quello dei suoi allievi che uscirono praticamente per primi nella fase finale), vanta anche la sua presenza all'interno di due show famosissimi: Ballando con le Stelle in primis e Celebrity Masterchef in secundis! Nel caso del format di cuochi e fiamme, alzò il trofeo della vittoria, proprio come per Sanremo. Insomma, avete capito chi è la donna misteriosa?

Dopo tanti anni assieme a Gigi D'Alessio, pareva aver trovato la felicità con Livio Cori. Pareva perché qualche mese fa, a detta di Chi, la loro relazione si è interrotta. Proprio poco dopo sua madre è scomparsa (poco più di un mese fa!). Ora dovrebbe essere chiaro... La bimba in foto è Anna Tatangelo! Non molti giorni fa, la 'ragazza di periferia' più famosa della musica italiana, ha pubblicato lo scatto in questione assieme al suo adorato fratellino. Ma dopo tutte queste curiosità, siamo noi ad essere curiosi... L'avevate riconosciuta o avete dovuto leggere davvero fin qui?

