Mia Martini, sapete com'è finita tra lei e Ivano Fossati? "Non ho accettato la sua richiesta"

La leggendaria e indimenticata cantante calabrese Mia Martini è stata per anni con il cantautore Ivano Fossati, ma a un certo punto tra i due è finita. Ecco uno dei motivi

Mia Martini è stata, ed è ancora, una delle cantanti italiane più amate di sempre. Nata a Bagnara Calabra, il 20 settembre 1947, il suo vero nome era Domenica Rita Adriana Bertè. Dopo gli esordi come Mimì Bertè, la cantante calabrese ha scelto il nome Mia Martini negli all'inizio degli anni Settanta, e nel 1971 ha debuttato con il suo "nuovo" pseudonimo. Il suo primo brano è stato "Padre davvero", che è stato inserito anche nel primo album, Oltre la collina. Il suo primo singolo di grande successo è stato Piccolo uomo, canzone scritta da Bruno Lauzi e Michelangelo La Bionda.

Da quel momento, Mia Martini ha iniziato una carriera costellata da grandi successi, che le hanno permesso di esibirsi anche al Teatro Olympia di Parigi, insieme al cantautore francese Charles Aznavour. Canzoni come Minuetto, Almeno tu nell'Universo e E non finisce mica il cielo sono diventate dei grandi classici della musica italiana. Negli anni, la Martini ha dimostrato di essere anche un'abile cantautrice, capace di scrivere testi intensi e profondi. Sfortunatamente, però, la sua vita artistica e personale è stata segnata anche da delusioni profonde, non causate da lei. La diceria sul fatto che portasse sfortuna l'ha inseguita, infatti, durante gran parte della sua carriera, e l'ha anche fatta fermare per qualche anno, negli anni Ottanta. La voglia di cantare e di esprimersi, però, l'ha fatta ritornare sulle scene a partire dal 1989, quando cantò Almeno tu nell'Universo a Sanremo.

Mia Martini e Ivano Fossati: un grande amore

Mia Martini ci ha abbandonati il 12 maggio del 1995, ma sarà per sempre un'icona della musica italiana. Della sua vita sentimentale non si sa moltissimo, ma si conosce una delle sue storie d'amore più famose. È quella con il cantautore genovese Ivano Fossati. La loro relazione è nata da una collaborazione artistica molto importante e fruttuosa: insieme, infatti, hanno scritto e cantato alcuni tra i brani più belli della musica italiana. I due si sono anche amati tantissimo, tanto che, anche dopo la fine della storia, la cantante calabrese ha continuato a parlare bene dell'ex.

Uno dei motivi della fine della loro storia, però, sembrerebbe essere la gelosia di lui. Secondo quanto dichiarato dalla cantante in alcune interviste, riportate anche da IlSussidiario.net, il cantante era geloso dei musicisti, dei dirigenti e, forse, anche di lei come cantante. Sembra, addirittura, che la Martini si fosse sentita in dovere di dimostrargli il suo amore abbandonando "anche la sola idea di cantare". Nonostante ciò, però, i due hanno continuato a volersi bene e Ivano Fossati ha dimostrato, anche negli anni successivi alla morte della cantante, di tenere alla sua ex e di stimarla tantissimo.

LEGGI ANCHE>>>Patty Pravo, sapete com'è finita la sua storia con Riccardo Fogli? "Ecco perché l'ho lasciato"