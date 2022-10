Regina Elisabetta, il dettaglio che non mancava mai nei suoi look: "Non usciva mia senza"

La Regina Elisabetta è ormai scomparsa ma resterà per sempre un'icona di stile come Lady D. Ecco cosa indossava sempre.

La Regina Elisabetta si è purtroppo spenta l'otto settembre. A 93 anni è arrivato verso le ore 18:00 inglesi il comunicato ufficiale della sua scomparsa. Carlo ha dichiarato che sua madre si è spenta serenamente nella sua amata residenza scozzese. La donna in tutti questi anni è diventata una vera icona. Non c'è persona che quando si parla di monarchia non pensi alla Regina Elisabetta che prima di spegnersi è riuscita anche a festeggiare il suo Giubileo di Platano. Una donna amatissima, stimata in tutto il mondo e soprattutto capace di incuriosire tantissime persone. Sono moltissimi i libri e le rappresentazioni teatrali e cinematografiche sulla sua vita. Una delle più seguite è la serie tv The Crown che ha deciso di raccontare la storia della monarchia proprio dalla sua incoronazione.

Elisabetta non usciva mai senza: ecco il dettaglio che non mancava mai nei suoi look

Alcuni leggendo questo titolo avranno sicuramente immaginato che ci riferiamo ai suoi cappotti monocromatici sempre abbinati al cappello ma non è questo l'accessorio che non mancava mai. La donna ha indossato in passato anche trench e anche giacche più sportive, specialmente se si recava a caccia. Altri magari hanno pensato ai guanti, accessorio usato soprattutto nell'ultimo periodo visto che le sue patologie rendevano spesso le sue mani gonfie e ricche di macchie. Anche le spille sono spesso presenti nei suoi look: la Regina aveva una vera e propria collezione ma anche in questo caso non è questo il dettaglio che non poteva ma mancare.

Elisabetta non usciva mai dai suoi appartamenti, seppur non avendo nulla nello specifico da fare se non si faceva mai veder senza rossetto. La donna aveva sempre questo trucco e amava ritoccarselo dopo ogni pasto. Apprezzava particolarmente il color albicocca ma anche alcune tonalità rosate rientravano tra le sue preferite. Solo in pochissime occasioni ha utilizzato il rosso, forse quando era più giovane ma non ha mai preferito i colori brillanti e sgargianti. A catturare l'attenzione erano infatti i colori dei suoi completi e con dei rossetti eccessivamente vistosi avrebbe perso tutta la sua eleganza.

