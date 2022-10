Che tempo farà oggi a Caserta e Benevento? Gli esperti dicono di stare in guardia

Carissimi amici di Eccellenze Meridionali:, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni del tempo! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -Caserta e Benevento? Vediamolo insieme!

Napoli

Il tempo a Napoli oggi sarà molto bello. Il cielo sarà sereno e l'umidità relativa moderata. Le temperature massime si aggireranno intorno ai 23°C mentre le minime toccheranno i 15°C. Il vento soffierà moderato da sud-ovest con una velocità media di circa 2,6 km/h. La probabilità di pioggia è bassissima e si stima solo una percentuale di nuvolosità pari all'1%. Oggi è un buon giorno per uscire e fare attività all'aperto.

Avellino

Il meteo per la città di Avellino oggi è: Clear. Il cielo è sereno. La temperatura media è 21.16°C, la temperatura minima è 12.95°C e la temperatura massima è 24.79°C. Il vento soffia con una velocità di 1.17km/h da Nord Nord Est e l'umidità relativa è al 38%. La percentuale di nuvolosità è del 6%. Potete fare: passeggiare nel centro storico, visitare il castello della Rocca de Girolamo o i giardini di via Mirabella.

Caserta

Il meteo di oggi a Caserta è sereno con cielo ben visibile. L'umidità è moderata al 32% e la temperatura media si aggira intorno ai 21.72 gradi centigradi. La temperatura minima registrata è di 12.34 gradi mentre quella massima è di 25.8 gradi. La velocità del vento è leggera, pari a 2.3 km/h, e la percentuale di nuvolosità è bassa, all'1%.

Salerno

Il meteo per Salerno è bello e soleggiato. L'umidità è al 32% la media delle temperature è di 20,15°C mentre la temperatura minima è di 11,91°C. La temperatura massima raggiunge i 22,79°C. Il vento soffia con una velocità media di 2,62km/h ed il cielo è sereno o poco nuvoloso con una percentuale di nuvolosità al 6%.

Benevento

Il meteo per la città di Benevento è stabile e soleggiato. La temperatura media è di 22.57°C, mentre la temperatura minima è di 14.74°C. La temperatura massima è di 26.23°C e il vento soffia a una velocità di 1.39 km/h. La nuvolosità è al 6%. Oggi è una bella giornata in cui dedicarsi all'outdoor: si possono fare lunghe passeggiate o esplorare nuove zone a piedi o in bici, oppure organizzare un pic-nic nei pressi di un bel parco o in campagna. Per chi ama nuotare, l'ideale è andare al mare o in piscina; se non si ha la possibilità di raggiungere il mare, anche un bel fiume o un laghetto possono andar bene. Chi

Paeestum

Il meteo per la città di Paestum è: chiaro, sereno, con un'umidità del 38%, una temperatura media di 21.48° C, una temperatura minima di 14.81° C e una temperatura massima di 23.57° C. Il vento soffia con una velocità media di 2.25 km/h ed è presente una percentuale di nuvolosità del 4%. Il meteo di Paestum è chiaro e sereno, quindi oggi potete prendere un cappello ed una giacca leggera per passeggiare lungo il promontorio dove sorge la città, oppure visitare il Museo Archeologico Nazionale dove sono conservate numerose testimonianze della civiltà Greca.