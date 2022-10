Il Principe Harry fatto ufficialmente fuori dalla Royal Family: non festeggeranno insieme nemmeno il Natale

Il Principe Harry si è scavato la fossa. Dopo un riavvicinamento in occasione della morte di Elisabetta ormai i reali l'hanno fatto fuori.

Il Principe Harry ha sempre rappresentato una voce fuori dal coro. Se suo fratello, futuro Re di Inghilterra ha sempre avuto un comportamento impeccabile, Harry ha fatto spesso preoccupare la sovrana e papà Carlo. Le notti brave con alcol e donne sono ormai note a tutti a causa dei paparazzi che non hanno perso di vista il rampollo nemmeno per un secondo. Anche se costa tanto ammetterlo ad alcuni membri della famiglia reale, pare che Harry si sia calmato solo dopo aver incontrato sua moglie. La donna lo ha allontanato dall'alcol e l'ha introdotto a una vita decisamente più salutare. Eppure, nonostante questo sforzo che ha portato ad ottimi risultati la coppia sembra proprio non essere gradita a palazzo dopo le dichiarazioni rilasciate ad Ophra.

I Duchi di Sussex sono stati però invitati da Elisabetta per festeggiare il suo Giubileo. In quell'occasione avevano nuovamente mancato di rispetto alla nonna visto che erano partiti prima della fine dei festeggiamenti.

Principe Harry fatto ufficialmente fuori dalla famiglia reale: è tutta colpa sua

Nonostante la mancanza di rispetto a giugno nei confronti della nonna, Carlo ha immediatamente chiamato il suo secondogenito quando ha saputo che i medici erano preoccupati per la salute della sovrana. Harry non è riuscito ad arrivare in tempo ma per volere del padre che ormai è Re, ha dovuto sfilare in compagnia del fratello e della moglie Kate fuori Buckingham Palace. Harry, nonostante il 'divorzio' dalla famiglia reale, ha presenziato a tutti gli eventi spesso causando anche un po' di confusione in quanto delle volte gli è stata concessa la divisa mentre altre volte l'abbiamo visto in borghese. Re Carlo durante il suo discorso ha dichiarato che le porte saranno sempre aperte per i Duchi di Sussex fino a quando...

Harry è prossimo ad uscire con la sua biografia a fine novembre. Eppure sembra che il rampollo si sia pentito e che stia cercando in tutti i modi di bloccare l'uscita e di modificare. Ha dichiarato che si è pentito di alcune dichiarazioni lasciate nel suo libro e dopo aver visto il padre predisposto ad accoglierli ha paura che con l'uscita della biografia i rapporti si chiuderanno una volta e per sempre.

