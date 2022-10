Aurora Ramazzotti copia Belen Rodriguez: anche lei ha deciso di prenderlo

Aurora Ramazzotti come Belen Rodriguez ha deciso di scegliere un articolo super costoso per la sua nuova casa.

Aurora Ramazzotti ha confermato le tantissime voci che da tempo circolavano sul web. Con un simpatico reel ha rivelato di essere incinta e con una festa altrettanto divertente con amici e parenti ha scoperto di aspettare un maschietto. La vita di Aurora sta velocemente cambiando anche se la ragazza ha ricevuto tantissimi complimenti. A differenza di tante altre donne che lavorano sul web che incentrano tutti i loro contenuti sulla propria gravidanza Aurora è rimasta la stessa. Non ha nessuna intenzione di cambiare il suo modo di comunicare con il suo pubblico anche se indubbiamente ogni tanto commenta non solo come i vestiti ormai non le stiano più ma anche la sua nuova vita senza allenamento e prestando molta attenzione all'alimentazione e all'attività.

Aurora in questo momento mostra spesso tantissimi pacchi. Questo perché con l'arrivo del suo bambino, insieme al suo compagno Goffredo ha deciso di scegliere una casa più grande per accoglierlo. La bellissima figlia di Michelle ed Eros sta coinvolgendo i suoi follower nella scelta di alcune chicche per la sua casa. Aurora però ha mostrato uno specchio che non è passato inosservato per il design. Lo specchio che ha mostrato nelle sue storie non è passato inosservato non solo perché è lo stesso che pochi giorni prima ha mostrato Belen Rodriguez nelle sue storie ma anche perché ha un prezzo veramente importante per un pezzo di arredo.

La polemica nasce perché lo specchio costa 190 euro. Un prezzo comunque che non sembra eccessivo ma a creare la polemica sono forse le dimensioni. È infatti uno specchio 46 x 29,5 x 3 centimetri. Normalmente uno specchio di queste dimensioni hanno un costo che si aggira sui 30 euro. Ma in questo caso si tratta di un pezzo di arredo realizzato in bioplastica stampata in 3D. Anche la parte posteriore del prodotto è in PVC sempre riciclato. Bisogna quindi calcolare non solo i prezzi del materiale ma anche la lavorazione artigianale!

