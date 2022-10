Ilary Blasi in posa super sexy per mostrare la sua cintura vintage

Ilary Blasi posa su Instagram per mostrare a tutti il suo nuovissimo regalo. Ecco la cintura vintage che le hanno regalato.

La conduttrice dell'Isola dei Famosi ha deciso di annunciare a termine del programma la sua rottura con Francesco Totti. Nel comunicato ANSA avevano dichiarato che non si sarebbero esposti per tutelare i figli. La donna poi è scappata in Tanzania mentre Francesco è rimasto a Roma alimentando la voce della sua relazione con Noemi Bocchi recentemente confermata. La Blasi non aveva intenzione di tornare in tv tanto che aveva deciso di prendersi un anno sabatico lontano dalle telecamere. Ha però recentemente dichiarato al settimanale Oggi che amici e parenti l'hanno incoraggiare a non disdire gli impegni presi quindi molto probabilmente la rivedremo sui Canale 5 non appena si concluderà questa nuova stagione del Grande Fratello Vip.

Per ora ci dobbiamo accontentarla di osservare l'ex del calciatore su Instagram dove è diventata attivissima. Dopo la rottura è stato Francesco il primo a rilasciare dichiarazioni sulla fine del matrimonio accusando anche l'ex di essersi presa il suoi Rolex. Ilary che ovviamente ha un grande senso dell'umorismo si è ripresa fuori al negozio dei famosissimi orologi e ha deciso di fare un video taggando anche il suo ex. Un video scherzoso che ha dato il via ad altre voci. Sembra che per ripicca il calciatore giallo rosso abbia deciso di prendere tutte le borse e le scarpe della donna. Ma a Ilary non sembra importare perché vestiti, borse e scarpe ne riceve in omaggio tutti i giorni!

Ilary Blasi posa sexy per mostrare a tutti la sua cintura vintage

La conduttrice sembra quindi che ritornerà in tv e nel frattempo continua a pubblicare sui social non solo foto della sua quotidianità ma anche tantissimi regali che riceve quasi ogni giorno dai tantissimi brand. Non solo vestiti, scarpe, borse ed accessori: Ilary riceve di tutto. Persino Chiara Ferragni ha deciso di omaggiarla con il tuo kit per la scuola super costoso. Recentissimo regalo che ha ricevuto, una cintura vintage che sembra aver conquistato tutti soprattutto perché Ilary non solo posta foto in cui mostra il suo look ma non rinuncia a pose super sexy.

Una foto decisamente provocante per mostrare la cintura che le ha omaggiato la pagina di accessori vintage.

