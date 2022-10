Chiara Ferragni e Fedez, ecco come hanno vestito Vittoria per Halloween: il web si scioglie

Si avvicina Halloween e siamo sicuri che i Ferragnez hanno pensato a un bel costume di famiglia come gli scorsi anni ma intanto Vittoria...

Chiara e Fedez da quando è nato Leone, il loro primogenito hanno sempre pensato a dei costumi divertentissimi per tutta la famiglia. Questa è una tradizione americana che Chiara, visto che ha vissuto tanti anni a Los Angeles ha deciso di portare anche nella sua famiglia. Insieme a suo marito Federico e ai tempi solo Leone hanno iniziato a sfoggiare tantissimi costumi come quella della famiglia dei supereroi o dei cacciatori di fantasmi. Chiara e Federico adorano condividere questi momenti con i loro bambini.

I Ferragnez hanno anche portato Leone e Vittoria in un parco ricco di zucche per divertirsi e decorare questi ortaggi. Ad un passo dalla festività di Halloween sono arrivati già i primi costumi. Vittoria è stata travestita dai suoi genitori già a inizio settimana e la foto del suo travestimento ha fatto il giro del web. Tutti sono impazziti per la bellezza della bambina e vogliono replicare il suo travestimento.

Chiara Ferragni e Fedez vestono Vittoria per Halloween. Il web impazzisce per la simpatia e la bellezza della bambina

Leone ormai è un ometto e compare sempre con meno frequenza nelle storie di mamma e papà ma Vittoria ormai è il vero e proprio meme vivente delle famiglia. Simpaticissima è un vero terremoto, non sta mai ferma e adora mangiare tantissimi biscottini scappando dalla cagnolina Mati. Vittoria ha un visino d'angelo ma è una vera monella: ancora non abbiamo sentito dire alla bimba papà perché da vera dispettosa, percependo il disagio di Fedez, continua a dire sempre e solo mamma. Per questa festa spaventosa però Vittoria non ha sfoggiato un look mostruoso ma un tenero vestitino da..

Unicorno. ali corno e orecchiette su un vestitino in tulle calze bianche e scarpette rosse! Vittoria è proprio bellissima e questo vestito è facilissimo da ricreare non solo per i piccini ma anche per i più grandi che ancora amano travestirsi. Bastano solo delle ali e un frontino.

