Harry e Meghan pronti a trasferirsi: torneranno a Londra? Ecco dove hanno intenzione di crescere Archie e Lilibet

Harry e Meghan pronti per trasferirsi: ecco dove hanno intenzione di crescere i loro figli. Torneranno a Londra?

Harry e Meghan si sono conosciuti a Toronto in Canada e per un primo periodo si incontravano sempre lì cercando di sfuggire alle telecamere. Beccata ugualmente dopo un po' hanno reso pubblica la loro relazione annunciando anche dopo poco che la nonna Elisabetta aveva approvato le nozze tra suo nipote e un'attrice americana divorziata. I due hanno vissuto i primi anni del loro matrimonio a Londra nella casa che, prima della morte della Regina Elisabetta, ha ospitato suo padre e Camilla. Successivamente Meghan ha iniziato a sentire sempre di più la pressione della famiglia reale e ha chiesto a suo marito di ritornare negli Stati Uniti lasciando una volta e per sempre la corona. Il divorzio reale ha portato Harry e Meghan in California dove si sono trasferiti con il loro primogenito Archie e hanno proprio lì messo al mondo la piccola Lilibet Diana.

Meghan ed Harry vogliono trasferirsi: ecco dove cresceranno i loro figli

Harry e Meghan attualmente risiedono a Montecito in una villa di luzzo che si estende su 7,4 acri e gode anche di una splendida vista panoramica sull'Oceano pacifico. Una casa per 4 persone decisamente 'eccessiva' se si prende in considerazione che ci sono ben nove camere da letto e 19 bagni. Ovviamente non manca la dependance in cui ospitano la madre di Meghan che spesso raggiunge la coppia per godere della compagnia dei nipotini. La villa inoltre ha anche una palestre, una sala giochi e un cinema privato. Immancabile la spa per consentire a Meghan un po' di relax, la piscina e un pub dove ad Harry è stato vietato categoricamente di bere.

La coppia però non ama vivere lì: forse anche a causa dei dissapori nati tra Meghan e la chiassosa vicina Katy Perry. I due sembrano intenzionati a trasferirsi nonostante la villa sia stata acquistata solo nel 2020. Meghan desidera trasferirsi a Hope Ranch a Santa Barbara ed Harry sembra intenzionato a soddisfare la richiesta della moglie. Se Re Carlo ha rinnovato l'invito a tornare a Londra per veder crescere i suoi nipoti dovrà aspettare: la coppia resta in California.

