Festa di Halloween: ecco alcuni suggerimenti per un party perfettamente a tema

Pronti per preparare una festa perfettamente a tema? Ecco come addobbare la casa e preparare un buffet adatto a questa festività.

Manca solo un giorno a questa festa pagana che nel Regno Unito e in America si festeggia con tantissime addobbi e buffet super a tema. In Italia inizialmente non era tanto popolare come lo è diventata negli ultimi anni. Proprio come succede nei paesi anglicani, non solo i bambini ma anche le persone si travestono con tantissimi costumi super paurosi. Le feste a tema halloween stanno spopolando e noi abbiamo pensato di lasciarvi alcune idee per poter addobbare non solo la casa ma preparare anche un buffet che rispetta questa festa tetra. Alcune di queste idee sono inoltre super sfiziose da preparare per le feste dei più piccoli e proprio loro possono aiutarvi nella preparazione essendo estremamente semplici.

Festa a tema Halloween: ecco alcune idee per decorare casa ed il buffet

Preparare una festa a tema è veramente semplicissimo. Anche se ormai siamo agli sgoccioli siete ancora in tempo per divertirvi con i vostri bambini e preparare non solo alcune decorazioni ma anche alcune portate. Per decorare non può ovviamente mancare la zucca intagliata. La polpa non va assolutamente buttata ma utilizzata per alcune ricettine. Immancabili anche dei ragnetti, pipistrelli e teschi, questi si trovano in commercio ma se siete bravi a disegnare vi suggeriamo di acquistare un cartoncino nero e disegnare la sagoma di una strega e ritagliarla. Questa sarà il decoro principale magari dietro un tavolo imbandito con tantissime pietanze sempre a tema.

Per il buffet il primo suggerimento è quello di preparare tantissime pietanze a base di zucca. Con la polpa di quella che avete intagliato potete creare degli gnocchetti. Una volta aggiunta le patate lessate ed amalgamate bene con la polpa. dovete creare dei panetti e con l'aiuto dello spago ricreare il disegno delle zucche. Pochi minuti in acqua e sale e saltateli con burro e salvia per farli apprezzare ancora di più ai vostri piccini. Altra idea è quella di sbucciare delle banane e tagliarle a metà. Sulla parte appuntita mettete delle gocce di cioccolato, due per simulare gli occhi e altre per creare una bocca. La banana si trasformerà in un simpaticissimo fantasma. Altra idea è quella di comprare della pasta sfoglia e attorcigliarla intorno a dei wurstel. Con l'aiuto di alcuni granuli di pepe ricreate dei piccoli occhietti e il risultato sarà quello di piccole mummie.

