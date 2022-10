Meteo Campania: oggi pioverà a Napoli e Avellino?

Appassionati lettori di Eccellenze Meridionali: benvenuti!, ecco l'appuntamento quotidiano con il meteo! Curiosi di scoprire qual è il tempo oggi a Napoli e Avellino e non solo? Inziamo subito!

Napoli

Il meteo di Napoli oggi è: Clear sky with some high clouds, low humidity, temperatures between 15.5 and 23°C. Winds are light, 2.7 km/h.

Avellino

Il meteo per la città di Avellino è: Clear. Il cielo è sereno. L'umidità è di 38%. La temperatura media è di 20.06°C. La temperatura minima è di 12.25°C. La temperatura massima è di 23.38°C. Il vento soffia con una velocità media di 1.48km/h. La percentuale di nuvolosità è pari a 0%. Cosa fare oggi: Oggi è una buona giornata per andare al parco, fare una passeggiata in città oppure visitare un museo.

Caserta

Il meteo per la città di Caserta è sereno. La temperatura media si attesterà intorno ai 21°Celsius, la minima scenderà fino ai 12°Celsius ed la massima raggiungerà i 25°Celsius. Il vento avrà una velocità media di 2.19km/h ed una percentuale di umidità pari al 33%. Cosa fare oggi a Caserta: gita fuori porta

Salerno

Il meteo di Salerno oggi è caratterizzato da un cielo sereno e da temperature medie di 19.29°C. La temperatura minima è di 11.13°C mentre la temperatura massima raggiunge i 21.61°C.

Benevento

Il meteo per la città di Benevento è chiaro. La temperatura media è di 20.87 gradi Celsius, la temperatura minima è di 13.25 gradi Celsius e la temperatura massima è di 24.68 gradi Celsius. L'umidità media è del 36% ed il vento soffia con una velocità media di 1.65 chilometri all'ora. La percentuale di nuvolosità è pari a 0%. È possibile fare molte cose in questa splendida giornata, tra cui passeggiare, visitare luoghi d'interesse storico o fare shopping.

Paeestum

Il tempo a Paestum oggi è stabile e soleggiato. La temperatura media è di 21.6°C, la temperatura minima è di 15.14°C mentre la temperatura massima è di 23.22°C. Il vento soffia con una velocità di 2.42km/h ed il tasso di umidità relativa è del 40%. La percentuale di nuvolosità è pari allo 0%. Today's weather in Paestum is sunny and stable. The average temperature is 21.6°C, the minimum temperature is 15.14°C and the maximum temperature is 23.22°C. The wind speed is 2.42km/h and the humidity level is 40%. There is 0% cloud coverage.