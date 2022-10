Avete mai visto la casa di Andrea Damante ed Elisa Visari? Ecco alcune chicche

Andrea Damante mostra a tutti il suo nido d'amore. Ecco la casa in cui convive con Elisa Visari. Alcune chicche vi stupiranno.

Andrea Damante deve il suo successo sicuramente a Uomini e Donne nonostante ora si un affermatissimo dj. Durante il suo percorso sappiamo che ha scelto la corteggiatrice Giulia De Lellis ma la loro storia si è drasticamente interrotta. Andrea ha lasciato WhatsApp collegato al pc e Giulia ha scoperto diversi tradimenti. La coppia aveva aperto le porte della propria casa a Verona, un piccolo nido in cui Giulia sperava di poter far nascere sempre di più il loro amore. In realtà sappiamo che prima di andar via quella casa è stata praticamente distrutta. Oggi i due sono felicemente impegnati in altre relazione ed Andrea ha aperto le parte della sua casa in cui convive con la compagna Elisa Visari. Ecco alcune chicche della casa del Dama.

Andrea Damante mostra a tutti la sua casa. Immancabile lo studio di registrazione

I due hanno aperto la porta del loro nido d'amore ad MTV Cribs, il programma che mostra le case dei vip. Prima di entrare in casa si fa subito conoscenza con Justin e Toby, i cagnolini della coppia. Le telecamere sono poi accolte in un immenso salone dove è presente un divano ad L color crema. Tutti gli interni scelti dalla coppia sono sulle colorazioni neutre: grigi, nere e bianche. La prima chicca? Elisa spiega che amano tantissimo lo spirito natalizio e per questo hanno sempre l'albero di natale.

Presente ovviamente nella casa di un dj, la sua sala di registrazione e produzione. "È il tempio di casa", dichiara Elisa mentre accompagna le telecamere nella stanza preferita di Andrea. Immancabile alcuni vinili, la postazione da dj set e le sue chitarre che hanno dato il via alle sue passioni anche se ora se ora il suo genere è cambiato. Immancabile anche il mini bar.

Oltre alla camera da letto e la bellissima cabina armadio della coppia, Andrea ed Elisa hanno deciso di addobbare la veranda creando una bellissima zona relax nel verde. Divani, tavolini e l'uovo che Andrea ama tantissimo e dichiara di passare spesso i pomeriggi li a suonare per ore.

