Riconoscete questa bambina? Attualmente si trova nella casa del Grande Fratello

Siete riusciti a riconoscere questa bambina? Oggi si trova nella casa del Grande Fratello Vip ed è un personaggi molto discusso.

Attualmente è un personaggio molto discusso nella casa del Grande Fratello Vip in quanto spesso si trova al centro di numerosissime dinamiche. Alfonso Signorini era stato tanto criticato quando ha annunciato il casto della nuova edizione del Grande Fratello, questo perché, a detta di molti utenti del web, i personaggi erano sconosciuti. Alfonso ha dichiarato di aver puntato sulle personalità e non sulla fama ed effettivamente aveva ragione. Nonostante la pagina di Bellavia non è stata particolarmente felice, il cast di Alfonso riesce a dar vita veramente a tantissime dinamiche. La bambina che vi abbiamo mostrato è nel mirino di tantissimi coinquilini e no, se avete pensato a Giaele, la donna che professa amore libero non è lei, anche se spesso si chiacchiera del suo matrimonio e della sua attrazione con Antonino Spinalbese.

Avete capito chi è questa bellissima bambina? Ecco altri indizi

Vi abbiamo già rivelato che non si tratta di Giaele ma possiamo dirvi che lavora tantissimo sui social. Questo indizio esclude tantissime possibilità quindi il cerchio si restringe sempre di più. Il suo carattere è veramente peperino e non si fa mettere i piedi in testa da nessuno. Se avete pensato ad Antonella Fiordelisi che, ha prima litigato con Pamela Prati, poi con Giaele e ancora con Ginevra Lamborghini e George, purtroppo, non avete fatto centro. Non si tratta della bellissima influencer partenopea.

Abbiamo conosciuto la sua storia recentemente. Ha raccontato che proprio quando era così piccolina i genitori le dicevano di andare a predicare la parola di Dio. Questo è un grandissimo indizio visto che la sua storia raccontata lunedì con l'aiuto di Alfonso ha sconvolto veramente tantissime persone. Costretta a scappare di casa per sfuggire ad un matrimonio imposto a 16 anni è stata riportata dai carabinieri presso i genitori e ha dovuto lavorare per crearsi da sola il futuro che ha oggi. Ha anche raccontato ad Alfonso che aveva il costante pensiero di levarsi la vita sostenendo che nella sua testa rimbombava il pensiero che "Non ho deciso io quando venire al mondo ma posso decidere quando andarmene". Un discorso che ha fatto venire la pelle d'oca a tutto il pubblico di Canale 5 che ora apprezza ancor di più questa concorrente. Avete capito di chi stiamo parlando? Si tratta di Nikita!

