Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri in lacrime per Ida Platano: "Sognavo il matrimonio"

Riccardo Guarnieri osserva l'rvm del matrimonio di Caterina e Biagio. Scoppia a piangere per Ida!

La puntata di Uomini e Donne inizia con Maria De Filippo che annuncia che in studio sarà presente una coppia che è convolata in nozze. Si tratta di Caterina e Biagio che si sono conosciuti nel 2018 e dopo sol tre mesi di conoscenza hanno deciso di lasciare il programma. I due innamoratissimi si sono sposati in comune e dopo il commuovente filmato sono entrati in studio: lui con un completo azzurro e lei con un abito principesco delle stesse tonalità. Una coppia da favola che ha fatto commuovere tutti i presenti in studio persino Gianni e Tina che applaudono al loro amore.

Riccardo Guarnieri scoppia a piangere: anche lui sognava il matrimonio con ida

Non appena Caterina si siede ringrazia a Maria per averle dato l'opportunità nel programma di conoscere il suo sposo. Si rivolge ad Ida dicendo che uomini come il suo Biagio sono rari ma esistono e la dama scoppia in un pianto di commozione. Anche Biagio ringrazia Maria per la favola che sta vivendo. Un momento da pelle d'oca dove percepire l'amore è palpabile. Ovviamente Gemma e Ida sono commosse ma Ida proprio scoppia a piangere. "Quando una coppia parla così, si stimano, anch'io spero di arrivare a trovare una cosa bella e forte così".

La coppia si alza per ballare ed Ida viene raggiunta da Armando mentre beve un bicchiere d'acqua per riprendersi dalla forte emozione. Sempre durante il ballo Armando viene raggiunto da Riccardo che è su tutte le furie mentre Alessandro non raggiunge Ida. Finito il ballo Maria chiede spiegazioni e Armando inizia spiegando: "Maria io l'amore negli occhi di quell'uomo lo vedo però è un amore che non riesce a darle perché è fatto in un determinato modo". Armando spiega che ha visto Ida piangere e si è avvicinato a lei chiedendo un sorriso. Lei accontenta l'amico e subito sono raggiunti da Riccardo che ricorda, per l'ennesimo volta a Ida che è lei quella sbagliata.

Armando allora chiede a Riccardo se l'ama ancora e lui scoppia a piangere. Invita il tarantino a cambiare e lui rimprovera Ida accusandola di sminuire e come il solito iniziano i nuovi litigi ma ricordando la loro storia d'amore non riesce di nuovo a trattenere le lacrime.

