Uomini e Donne, Pinuccia lancia una grave accusa: "Sono cambiata per colpa di Tina Cipollari!"

Pinuccia, la dama di Vigevano, sta diventando senza ombra di dubbio uno dei personaggi pilastri di Uomini e Donne: Dopo Gemma Galgani è lei la nuova nemica di Tina Cipollari.

La donna di ottanta anni ha sicuramente ottenuto tantissimo successo in trasmissione non solo per la sua 'amicizia' con Alessandro, il cavaliere di 92 anni, ma anche a causa dei continui litigi con Tina Cipollari. L'opinionista si arrabbia di continuo con Pinuccia in quanto crede che la donna sia una vera 'bacchettona' e non abbia capito le reali intenzioni di Alessandro. L'uomo non è in cerca di una donna ma semplicemente di un'amica con cui telefonarsi e andare qualche volta a cena fuori. Maria De Filippi ha accettato che lui partecipasse alla trasmissione con questa idea ma sembra che a Pinuccia non vada proprio già. Prima si è ingelosita rovinando ad Alessandro e Rosalia la loro serata chiamando continuamente. Anche in studio si è messa a piangere dietro le quinte quando Alessandro ha abbracciato l'altra donna.

Pinuccia è innamorata solo dopo un anno ha ammesso questo suo sentimento mandando su tutte le furie anche la padrona di casa. "Che ci sta a fare qui se non vuole una donna!", aveva detto arrabbiata la donna di Vigevano e Maria, su tutte le furie ha replicato: "Perché lo invito io!"

Pinuccia lascia delle fortissime dichiarazioni su Tina Cipollari. Ecco cosa pensa della vamp

Pinuccia ormai, proprio come Gemma ha un appuntamento fisso ad ogni registrazione: un litigio con Tina Cipollari. La donna ha infatti più volte perso le staffe soprattutto perché Tina l'ha chiamata strega e 'comandina' in quanto viene accusare di comandare a bacchetta l'uomo di 92 anni. Sul settimanale dei daiting show ha dichiarato che la infastidisce che Alessandro non abbia mai ammesso che tra di loro ci sono stati anche dei baci e lei ha capito le sue intenzioni di non avere una compagna ma non vuole essere mancata di rispetto. Sull'opinionista invece ci va giù pesante.

Pinuccia innanzitutto sostiene che non è per nulla vero che la donna non lascia mai parlare la vamp. Afferma inoltre che non le sta bene che l'abbia etichettata come ‘comandina’. Racconta che è sempre stata una donna dolce ma è stata la mancanza di rispetto e la maleducazione di Tina a portarla a comportarsi così in studio. Dice inoltre che non ha mai alzato la voce in casa sua in tutti i 53 anni di matrimonio e che per colpa di Tina ormai è completamente cambiata!

