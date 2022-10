'Spare- Il minore", arriva il libro del Principe Harry: ecco la data di uscita, Re Carlo trema

Ormai è ufficiale: ecco quando uscirà il libro del Principe Harry. Manca pochissimo e sarà disponibile in tutte le librerie Mondadori.

Il Principe Harry è attualmente il membro della famiglia reale britannica che desta più preoccupazione a palazzo. Dopo aver conosciuto una donna americana, divorziata e pure mulatta, a palazzo già avevano iniziato a storcere il naso. Questo perché se oggi suo padre siede al trono è perché suo nonno ha ottenuto la corona dopo che suo fratello ha deciso di abdicare in suo favore per sposare una donna divorziata e americana.

I tempi sono ormai cambiati e forse la concessione di questo matrimonio è dovuta anche al fatto che prima di lui ad avere la corona sarà suo fratello William e suo nipote George. Un matrimonio concesso anche per dimostrare che ormai la monarchia non era più ancorata ad antichissime regole anche se l'etichetta reale è non è stata ben accolta da Meghan Markle.

Se Kate, la moglie del futuro Re William è riuscita a diventare una perfetta donna di corte, Meghan ha sempre sofferto troppo tutte le regole imposte a palazzo e dopo aver anche tentato il suicidio ha chiesto a suo marito di andar via. Avviene quindi il divorzio dai Windsor ancora chiacchieratissimo soprattutto per le scelte dei duchi avvenuti a posteriori. Hanno deciso di rilasciare una lunghissima intervista dove hanno dipinto la famiglia reale come razzista, Meghan ha aperto un podcast in cui ne dice di ogni sulla Royal Family e ora Harry sta per compiere il passo più grande con l'uscita del suo libro "Spare- il minore".

'Spare- il minore': ecco quando potremo leggere la biografia del Principe Harry

Dopo aver compiuto anche delle ricerche sulla morte di sua madre avvenuta a Parigi in quel tragico incidente, Harry è pronto con l'uscita del suo libro. Come suggerisce il titolo, sembra che non ci sarà nessun filtro in protezione della sua famiglia: 'spare' è la traduzione della sua nuova condizione di libertà. L'uomo non deve più stare alle rigide regole della monarchia e ora finalmente si sente libero di parlare. Sembra che tutto inizierà dal racconto della morte della mamma fino ad arrivare alla consapevolezza che solo l'amore poteva renderlo libero.

Quando potremmo leggere questo racconto che sta già facendo tremare Re Carlo e il Principe William? Sarà disponibile in tutte le librerie Mondadori sia in formato cartaceo che digitale a partire dal 10 gennaio 2023.

