GF Vip7, continua la lite tra Antonella, Edoardo e Antonino: un nuovo triangolo amoroso?

Antonella Fiordelisi contesa tra Edoardo Donnammaria e Antonino Spinalbese. Anche quest'anno assisteremo ad un triangolo amoroso?

Facciamo un passo indietro nel tempo a l'anno scorso. Nella casa c'erano Soleil Sorge e Alex Belli che si sono avvicinati sempre di più fino a quando non hanno creato troppo movimento sotto le coperte. Ad entrare nella casa Delia Duran, la moglie di Alex che prima litiga con Sole e successivamente si avvicina alla stessa in amicizia. Un triangolo che fece tantissimo chiacchierare. Anche quest'anno sembrava che si stesse creando un nuovo triangolo. Si tratta di Giaele De Donà che ha ammesso di avere un matrimonio libero e che dopo l'uscita di Ginevra Lamborghini si è avvicinata sempre di più a Antonino Spinalbese, l'ex di Belen Rodriguez. Eppure le carte in tavola sono cambiare: il triangolo si sta formando ma i protagonisti sono altri.

Antonella, Antonino ed Edoardo: un nuovo triangolo? Cosa sta succedendo nella casa del Grande Fratello Vip 7?

Mentre Antonino si avvicinava a Ginevra, Antonella Fiordelisi, l'ex di Francesco Chiofalo si è avvicinata sempre di più al personaggio che abbiamo conosciuto nello studio di Forum: Edoardo Donnamaria. Il ragazzo della Palombelli non è sempre piaciuto al pubblico a casa per alcune dichiarazioni che ha fatto su Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ma anche per alcuni atteggiamenti che hanno indispettito la stessa Antonella. La donna aveva dichiarato che non si sarebbe avvicinata più a lui se continuava a massaggiare i piedi di tutte. Edoardo capita la gelosia e l'interesse di Antonella ha deciso di dichiararsi. Eppure tra i due non sempre tutto è andato per il verso giusto e Antonella si è 'servita' di Antonino per cercare di capire quando Edoardo ci tenesse.

Antonella e Antonino si sono spesso abbracciati e confrontati proprio sotto gli occhi di Edoardo che si è ingelosito sempre di più fino a quando non è arrivata la dichiarazione: "Mi doveva piacere la più complicata della casa". Dichiarazione che ha spiazzato la stessa Antonella che però in confessionale ammetteva che se Antonino non si fosse avvicinato a Ginevra nel periodo in cui lei ed Edoardo non erano ancora una 'coppia' molto probabilmente lui ci sarebbe stato. "Dovevi giocare meglio le tue carte", dichiara Antonella mandando Edoardo su tutte le furie e attirando anche un bel po' di nomination. Si sta formando un nuovo triangolo? A noi non sembra visto che, Antonino, pare che voglia tutte e nessuna!

