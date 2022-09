Uomini e Donne, vi ricordate la mitologica Diletta Pagliano? Ecco come campa oggi

Chi ricorderà Diletta Pagliano a uomini e Donne dovrà prepararsi ad un cambiamento radicale. L'ex corteggiatrice di Leonardo Greco è infatti notevolmente cambiata e si occupa di tutt'altro oggi.

il trono di Leonardo Greco è sicuramente tra i più ricordati del programma di Maria de Filippi. Il ragazzo preferì la bellissima Diletta Pagliano alla vulcanica Bubi Barbieri, che diede filo da torcere alla coppia anche dopo l'uscita dal programma. I due furono fidanzati per qualche anno prima di dirsi addio per via di alcune divergenze caratteriali. La ragazza che rubò il cuore di Greco però si fece distinguere per la sua spontaneità e il carattere forte esibito per doversi proteggere e difendere dai pesanti attacchi della Barbieri.

La donna infatti criticava la Pagliano per i suoi ex fidanzati, il suo stile di vita e il suo abbigliamento, ritenuti poco consoni a quella che avrebbe dovuto essere la donna al fianco di Leonardo. La ragazza infatti è sempre stata molto appariscente e ammirata per il suo fisico da modella e i suoi outfit sempre molto appariscenti. Vi siete dunque chiesti che fine abbia fatto Diletta oggi? Come vive dopo anni dalla sua uscita dal salotto di Uomini e Donne?

Cosa fa Diletta Pagliano oggi?

La allora scelta di Leonardo Greco Diletta Pagliano, è notevolmente cambiata rispetto a quando sedeva sulle poltrone del salotto di Canale 5 e battibeccava con la sua acerrima rivale. La sua lunga chioma corvina infatti, ha lasciato il posto ad una capigliatura biondo miele che si sposa benissimo con il suo incarnato. Per il resto, la giovane non è molto diversa e appare sempre molto naturale e bellissima. L'ex corteggiatrice è infatti molto attenta al suo fisico. Spesso è alle prese con sponsorizzazioni di prodotti mirati al mantenimento di una forma fisica e uno stile di vita corretti. Ha un corpo infatti estremamente tonico e proporzionato.

Per quel che riguarda la sua vita privata, la donna è da poco diventata mamma di un maschietto e condivide spesso sul suo profilo Instagram dolci scatti in compagnia del suo piccolo, ribadendo quanto le piaccia il mestiere di mamma. Oltre al lavoro di influencer però, Diletta è diventata anche imprenditrice nel campo della ristorazione, lavoro che sembra le riesca meglio e la renda maggiormente a suo agio. Gestisce infatti un ristorante giapponese molto frequentato, come testimonia lei stessa sui suoi profili dove periodicamente pubblica video e scatti del locale a Milano.

