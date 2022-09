Rita Pavone, avete mai visto suo figlio George Merk? Condividono la stessa passione

Sapete chi è il personaggio in fotografia? Magari a molti di voi potrebbe non sembrare un volto troppo familiare. Eppure, dovete sapere che è il figlio di una cantane famosissima, che tutti conoscono. Scopriamo di chi si tratta.

L'uomo in fotografia è un figlio d'arte, che evidentemente ha deciso di intraprendere la stessa strada che sua madre ha deciso di intraprendere tanti anni fa. Il suo nome è Giorgio, anche se in realtà lui preferisce farsi chiamare George. George è un uomo molto fortunato, perché la sua vocazione è la musica. Una fortuna non solo perché la musica permette di esprimere tutte le proprie emozioni attraverso le sue note, ma anche perché lui ha potuto attingere alla vasta conoscenza dei suoi genitori. Così come sua madre, infatti, anche suo padre è un grande musicista, molto stimato nel suo ambiente.

E questo ha permesso sicuramente a George di poter respirare sin da bambino un ambiente che lo ha predisposto naturalmente a quella che sarebbe stata la sua professione. Perché già da quando era piccolo, George aveva capito che non si sarebbe occupato di altro al di fuori della musica, che è sempre stata la sua più grande passione. George è cresciuto in Svizzera insieme alla sua famiglia, che sin dal 1968 aveva deciso di stabilirsi lì. Già nel Paese elvetico, il giovane era riuscito a farsi notare dal punto di vista artistico partecipando a numerosi Festival nazionali. Poi, successivamente, è riuscito a portare la sua musica anche in Gran Bretagna riscuotendo un discreto successo. Ma avete capito di chi si tratta? Tenetevi forte.

Ecco chi è George: il figlio di un'artista famosissima

Fratello minore di Alessandro, George è il figlio di Rita Pavone e Teddy Reno. Il suo nome completo è Giorgio Merk Ricordi, ed è nato nel 1974. Della sua infanzia si conoscono ben pochi dettagli, se non il fatto che fosse molto amante della musica. Per fortuna, George non ha mai perso questa sua devozione nei confronti della musica, e questo gli permette di lavorare sempre con tanta passione. La sua fama è cresciuta molto soprattutto a partire dal 2002, quando ha fondato la band "George".

Il brano più celebre del gruppo è Winter, che ha permesso alla band di ottenere diversi premi e riconoscimenti. Del resto, se hai dei genitori che hanno praticamente scritto la storia della musica italiana, sarebbe impossibile non riuscire a trasmettere almeno una parte della loro arte. Ma George ci è riuscito e riuscirà ancora a emozionare il suo folto pubblico con la sua musica. Una musica che ammicca alle sonorità rock degli anni Sessanta e Settanta.

