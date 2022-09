Renato Pozzetto, vi ricordate di sua moglie Brunella? La sua scomparsa lo ha distrutto

Renato Pozzetto racconta ancora oggi del grande amore che lo lega alla moglie scomparsa Brunella Gubler. L'attore non ha mai tralasciato quanto sia stato importante poter contare sul supporto della compagna di vita. La storia tra lui è Brunella è durata 50 anni. Ecco chi era la moglie di Renato Pozzetto.

Renato Pozzetto è uno degli attori più amati dal pubblico italiano. L'attore è un volto noto sin dagli anni Settanta, periodo in cui ha debuttato in tv. Dopo aver impersonato a lungo degli sketch di cabaret, è diventato volto della tv partecipando a diversi programmi televisivi. Successivamente, Pozzetto si è dato anche al cinema ricevendo importanti premi. È stato destinatario di un David di Donatello e del Nastro d'argento. Parallelamente, Pozzetto si è impegnato nella composizione di alcune canzoni comiche, tra le tante ricordiamo "E la vita, la vita". Ha anche avuto esperienze come doppiatore e sceneggiatore.

Le ultime notizie sull'attore non sono delle migliori. Oltre a aver subito il lutto del fratello Ettore, Renato Pozzetto ha avuto un malore mentre era in vacanza. La notizia riguardante il suo ricovero in ospedale è trapelata subito, facendo sì che l'attore ricevesse tantissimi messaggi dai suoi fan che lo seguono su Instagram. Proprio via Instagram l'attore ha tranquillizzato tutti facendo sapere della ripresa. Chissà se l'affetto dei suoi fan riescono a distoglierlo dalla malinconia che a volte lo coglie nel pensare al suo grande amore purtroppo scomparso qualche anno fa. Pozzetto ha condiviso 50 anni di vita con una donna davvero speciale, sua moglie.

Chi era il grande amore di Renato Pozzetto

La moglie di Renato Pozzetto è sempre stata di grande supporto per l'attore. È un grande amore quello che ha unito per cinquant'anni Brunella Gubler e Renato Pozzetto. Di lei si sa poco poiché al contrario del marito non faceva parte del mondo dello spettacolo. L'attore non ha mai mancato di dimostrare anche pubblicamente la gratitudine provata nei confronti della moglie, in grado di stargli accanto sempre.

Brunella Gubler e Renato Pozzetto si sono incontrati quando lei aveva solo 16 anni. L'incontro è avvenuto sul Lago Maggiore grazie ad alcuni amici in comune che hanno reso possibile l'incontro. Sin da quel momento in due si sono conquistati e pochi anni dopo si sono sposati. Pozzetto e la moglie hanno dato alla luce due figli, Giacomo e Francesca. Hanno anche condiviso la gioia di diventare nonni per ben cinque volte. La scomparsa di Brunella nel 2009 ha lasciato un profondo vuoto nella vita di Pozzetto che ancora oggi ricorda che è dura fare i conti con l'assenza della moglie.

