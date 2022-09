Claudio Lippi, dagli albori d'oro al ritiro dalle scene: ecco come vive oggi

È da diverso tempo che non si hanno più notizie di Claudio Lippi. Sono anni, infatti, che non compare più sui nostri teleschermi e in molti si sono chiesti che fine abbia fatto l'amato presentatore televisivo

Di conduttori emergenti ce ne sono molti in giro e il “ricambio generazionale” pare che stia vivendo una fase molto florida. Alessandro Cattelan, Alvin, Silvia Toffanin e Diletta Leotta sono solo alcuni dei nomi che si potrebbero citare. Parecchi spettatori, tuttavia, rimpiangono molti dei presentatori storici della nostra TV che non sono più in attività. Fra questi c’è assolutamente anche il buon Claudio Lippi che ormai da tempo è scomparso dai nostri teleschermi.

La sua lunga carriera affonda le radici molto lontano nel tempo e i suoi esordi risalgono addirittura agli anni 60’. In pochi sapranno, inoltre, che non abbia iniziato nel mondo della TV bensì in quello della musica. Dopo un’esperienza in ambito discografico, però, approda in radio negli anni 70’ dando prova di essere davvero un conduttore nato. Di li a poco avverrà anche il suo debutto televisivo e tutti sanno quale grande successo abbia raggiunto grazie alla TV. Le sue ultime esperienze lavorative, però, risalgono a qualche anno fa e da tempo non si hanno più sue tracce. Che fine ha fatto, dunque, il buon Claudio Lippi?

Ecco che fine ha fatto Claudio Lippi attualmente

Negli ultimi anni Claudio ha lavorato in TV soltanto tre volte. Nel 2015 ha co-condotto insieme a Amadeus, Max Giusti e Pupo La partita del cuore. Nella stagione 2017-18 è nel cast di Domenica In e nel 2019 conduce La prova del cuoco insieme ad Antonella Clerici. Ha raccontato, inoltre, che la sua recente esperienza come ospite per lo show domenicale non si sia rivelata delle più felici. Pare, infatti, che non ne conservi un buon ricordo. Che sia questa, dunque, la motivazione del suo ritiro dalle scene? Pare proprio di no

Sembra, infatti, che Claudio abbia deciso di dedicare il tempo della terza fase della sua vita interamente alla famiglia. La sua lunga carriera professionale è stata ricchissima di soddisfazioni e alla sua età non ritiene necessario continuare ulteriormente su quella strada. Ricordiamo, inoltre, che Claudio viva con un triplo bypass e che debba riguardarsi con molta attenzione. Cogliamo allora l’occasione per augurargli di godere di ottima salute per lungo tempo. Ci rammarichiamo, tuttavia, di non poterlo più vedere in TV. Il futuro, però, potrebbe riservarci ancora qualche gradita sorpresa.

