Vi ricordate di Rita Forte? Da anni è sparita dalla circolazione: ecco il triste motivo

In molti ricorderanno la bella e brava Rita Forte ma è da diverso tempo che non scappa più in TV. Che fine ha fatto, dunque, la nota musicista?

Rita ha alle sue spalle una grande preparazione. Oltre ad aver studiato pianoforte da quando aveva sei anni, ha anche preso una laurea in Scienze politiche presso la Sapienza di Roma. Ha lavorato per qualche anno in uno studio notarile della capitale ma non ha mai smesso di coltivare il suo amore per la musica. Proprio in quella fase della sua vita, infatti, comincia a cantare in alcuni locali romani. Lì viene notata da Elio Palumbo e riesce così a partecipare ad alcune edizioni del festival di Sanremo.

Proprio vedendola sul palco dell’ Ariston, Luciano Rispoli si accorge del suo immenso talento e le propone di essere al suo fianco in “La più bella sei tu". Con il conduttore nascerà un lungo sodalizio professionale e tutti la ricorderanno accanto a lui per interpretare splendidamente brani memorabili della nostra musica. Altrettanto celebre, poi, anche la sua partecipazione ad alcune delle fortunate edizioni di Domenica In condotte da Mara Venier. Non tutti, però, sapranno dei momenti durissimi che ha dovuto affrontare durante la sua vita.

Ecco quali sono stati i terribili momenti che ha dovuto passare la bravissima Rita Forte

Rita ha dovuto affrontare ben due tumori al seno durante la sua vita. Ha confessato di aver sempre avuto un seno fibroso e di essersi sottoposta con regolarità a visite di controllo. Proprio la sua avvedutezza, infatti, le ha salvato la vita per ben due volte. Oltre vent’anni fa si accorse di avere qualcosa che non andava in uno dei suoi seni. Dopo una visita le venne comunicato che fosse un tumore. Si fece operare dal celebre Umberto Veronesi che si complimentò con lei per la frequenza dei controlli a cui si sottoponeva.

Lo stesso, inoltre, dicasi per ciò che è accaduto nel 2019. Questa volta, però, lo specialista che si congratulò per la sua grande prudenza è stato il prof. Masetti del Gemelli. Rita, dunque, oltre ad essere una splendida donna dotata di grande talento è anche una persona molto saggia. Speriamo, allora, che la sua storia possa essere stata d'insegnamento per qualcuno e che abbia contribuito ad aumentare la frequenza con cui ci si sottopone a controlli medici. Non ci resta altro da fare, dunque , se non i complimenti con la grande artista e continuare ad informarvi sulla sua vita con i nostri continui aggiornamenti.

