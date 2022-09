Oroscopo del Sud: è il momento della scelta per Ariete e Bilancia

L'oroscopo di oggi ci regala un sacco di buone notizie! Sia che tu sia nato sotto il segno dell'Ariete, del Toro, della Gemelli, del Cancro, del Leone, della Vergine, della Bilancia, dello Scorpione, del Sagittario, del Capricorno o dell'Acquario, tutti voi potrete godervi una giornata piena di energia e di entusiasmo. Approfitta di questo buon tempo per dedicarti alle att

Ariete

Il vostro oroscopo di oggi è scritto in un tono triste, cari Ariete. In questo giorno avrete a che fare con difficoltà e problemi, che vi terranno occupati per tutta la giornata. Tuttavia, cercate di non arrendervi: lottate per arrivare alla fine della giornata, anche se tutto sembra andare contro di voi. Siate pazienti e perseveranti: questa sarà una lezione molto importante per voi.

Toro

Il Toro di oggi dovrà prestare attenzione a non esagerare in nulla, soprattutto nell'alimentazione. Bisognerà concedersi qualche piccolo vizio ma senza abusarne. In amore potrebbero esserci delle belle sorprese!

Gemelli

Questa è una giornata da vivere pienamente, cari Gemelli! Datevi da fare e non perdete tempo: le opportunità sono molte e in questo periodo dell'anno è fondamentale coglierle al volo. Siate creativi e intraprendenti, ma anche diplomatici ed estroversi: oggi tutto può succedere!

Cancro

Il tuo oroscopo di oggi dice che sarai nervoso ed ansioso per tutto il giorno. Non ci sarà nulla di divertente per te, poiché ti sentirai intrappolato in un circolo vizioso da cui sembrerà difficile uscire.

Leone

Oggi è un buon giorno per i Leoni! Questo è un periodo fortunato in cui potete fare progressi nella vostra carriera. Siate creativi e non esitate a chiedere aiuto quando ne avete bisogno. Le relazioni sentimentali sono stabili, ma potrebbero esserci discussioni sulla gestione del denaro.

Vergine

Non c'è nulla da fare, Vergine: oggi è uno di quei giorni in cui la bilancia sembra pendere tutta dalla parte negativa. Sogni infruttuosi, situazioni complesse e problemi a non finire: insomma, sarà molto difficile riuscire ad andare avanti. Non scoraggiatevi troppo, comunque: il tempo passerà ed eccoci presto alla prossima luna piena!

Bilancia

Siete molto ansiosi oggi, non riuscite a rimanere concentrati su nulla e avete paura di tutto. Forse avete avuto brutte notizie o qualcosa vi preoccupa molto. Cercate di respirare profondamente e focalizzarvi sulle cose belle della vita. Ricordatevi che tutti abbiamo momenti difficili, ma ce la farete!

Scorpione

Viaggi e nuove esperienze saranno all'ordine del giorno, ma nonostante questo il vostro umore non sarà dei migliori. Sarete molto introversi e riservati, preferendo rimanere soli piuttosto che confrontarvi con gli altri.

Sagittario

Ieri era il vostro momento fortunato, ma oggi tutti i pianeti sono contro di voi. Non aspettatevi nulla di buono dalla vita, anzi, preparatevi a soffrire un po'. Non vi resta che rimanere in casa e riposarvi, perché uscire non servirebbe a nulla.

Capricorno

Avete avuto una settimana difficile: tutti sembrano contro di voi e nessuno fa nulla per aiutarvi. Oggi non è diverso: anzi, potrebbe addirittura peggiorare. Non tentate di fare l'eroe o di competere con gli altri: concentratevi su voi stessi e cercate di capire cosa vi serve per stare meglio.

Acquario

Oggi è un giorno fortunato per gli acquario! I pianeti sono dalla vostra parte, e tutto quello che fate viene rispettato. Questa è una buona notizia per quanto riguarda i progetti a lungo termine: potete contare sulla fortuna per completarli. Inoltre, grazie all'energia positiva degli astri, questo è anche il momento perfetto per fare nuove amicizie e stringere relazioni importanti.

Pesci

Pesi, oggi è un giorno molto delicato: le stelle ti consigliano di stare molto attento a ciò che fai e a chi ti circonda. Non fidarti di nessuno, neanche degli amici più cari!