Previsioni del tempo: cosa puoi fare oggi a Caserta e Avellino?

Amici Campani: benvenuti, ecco l'appuntamento quotidiano con il tempo! Curiosi di scoprire qual è il tempo oggi a Caserta e Avellino e non solo? Inziamo subito!

Napoli

Il tempo a Napoli è caratterizzato da piogge moderate e un'umidità media del 51%. La temperatura media si attesta sui 27.16°C, con una minima di 20.45°C e una massima di 27.36°C. Il vento soffia con una velocità di 4.08km/h, ed è presente una percentuale di nuvolosità del 52%. Oggi a Napoli potete dedicarvi alla visita della Cappella Sansevero, un'opera d'arte gotica realizzata nel XVIII secolo. La cappella è ricca di sculture e dipinti, fra cui spiccano il Cristo velato e il Ritratto di Giuseppe Sanmartino.

Avellino

Avellino: cielo coperto, umidità del 46%, temperatura media di 26.98°C., temperatura minima di 17.55°C., temperatura massima di 27.73°C., velocità del vento di 1.97km/h, percentuale di nuvolosità del 48%. Cosa posso fare oggi in base a questo meteo: Avellino: cielo coperto, umidità del 46%, temperatura media di 26.98°C., temperatura minima di 17.55°C., temperatura massima di 27.73°C., velocità del vento di 1.97km/h, percentuale di nuvolosità del 48%..You can do today based on this weather: Avellino: cloudy sky, humidity of 46%, average temperature of 26.98 ° C., minimum temperature of 17.55 ° C., maximum temperature of

Caserta

Il tempo a Caserta oggi sarà caratterizzato da pioggia debole. La temperatura media si attesterà intorno ai 29.31°C, la minima sarà di 18.22°C e la massima di 29.72°C. Viaggerà un vento moderato proveniente da Sud Sud Est con una velocità media di 3.95km/h ed una percentuale di umidità pari al 41%. La nuvolosità sarà molto intensa con punte del 68%. What can I do today based on this weather: The weather in Caserta today will be characterized by light rain. The average temperature will be around 29.31 ° C, the minimum will be 18.22 ° C and the maximum of 29.72 ° C. There will be a moderate wind from Southeast with an average speed of 3.95km / h and a humidity of 41%. The cloudiness will be very intense with peaks of 68%.

Salerno

Il meteo per la città di Salerno oggi è caratterizzato da cieli coperti da nubi sparse e una percentuale di nuvolosità del 49%. La temperatura media si attesta sui 25.57°C, con una minima di 14.82°C alle 04:00 e un massimo di 26.41°C alle 16:00. Il vento soffia moderato con una velocità media di 3.91km/h ed una percentuale di umidità pari al 44%. Cosa posso fare oggi in base a questo meteo: Oggi a Salerno il tempo sarà prevalentemente nuvoloso, con la possibilità di qualche schiarita. Le temperature saranno medie, e il vento soffierà moderato.

Benevento

Il meteo di Benevento è variabile, con cieli prevalentemente nuvolosi e una temperatura media di 26.8°C. La temperatura minima raggiunge i 17.51°C mentre la massima è di 26.8°C. Il vento soffia moderatamente con velocità compresa tra i 2 e i 3 km/h, mentre la percentuale di nuvolosità è pari al 35%. Oggi in base al meteo di Benevento è possibile: passeggiare, fare un picnic, andare al cinema, visitare un museo o una mostra.

Paeestum

Il meteo di Paestum per domani è previsto che sarà una giornata con tempo piuttosto nuvoloso e poco pioggia. Le temperature massime si attesteranno sui 28°C mentre quelle minime sui 19°C. Il vento soffierà moderatamente a velocità di circa 3,6 km/h. L'umidità relativa sarà del 49%. Domani è previsto il tempo piuttosto nuvoloso e poco pioggia.