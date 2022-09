Che fine ha fatto Platinette? Mauro Coruzzi finalmente rompe il silenzio

Mauro Coruzzi è il vero nome della celebre Platinette. Negli ultimi anni, la drag queen più famosa della televisione italiana si è mostrata anche nelle vesti di Mauro. Eppure, è da tempo che non appare più sui nostri schermi. Che fine ha fatto?

Mauro Coruzzi è uno di quei personaggi che in qualche modo hanno dato un grosso contributo alla storia della televisione italiana contemporanea. È grazie a lui, infatti, che è stata introdotta la prima Drag Queen come personaggio televisivo a carattere quasi fisso e continuativo. La sua celebre e simpaticissima Platinette, infatti, è apparsa in numerosi programmi televisivi, e con una certa costanza nel corso degli anni. Platinette è un personaggio non solo "sopra le righe" per quello a cui eravamo abituati, ma è anche un personaggio divertente e pungente, in gradi di entrare nel cuore di tutti gli italiani. Ma dl resto, Mauro Coruzzi non è un improvvisato, ed è normale che dietro a questa sua scelta ci sia tanta esperienza nel mondo dello spettacolo.

Coruzzi, infatti, è noto per aver partecipato a tante trasmissioni, anche di una certa importanza. Inoltre, è stato anche autore di alcuni programmi. Il suo percorso professionale è stato variegato e intenso, e comunque sia tutto in ascesa. Si è ritrovato da fruttivendolo a diventare uno dei volti più noti in Italia. Oggi, infatti, Coruzzi è anche giornalista, conduttore radiofonico e personaggio pubblico. La prima volta che Platinette si è presentata al pubblico, è stato durante una puntata del Maurizio Costanzo Show, aprendo così la strada a tanti altri personaggi simili, sia nel mondo ella televisione che della musica. Si può dire che Mauro sia stato praticamente un pioniere in questo senso, ed è per questo che il suo contributo è stato più grande di quanto ingenuamente si possa pensare.

Mauro Coruzzi aka Platinette: ecco che fine ha fatto

Negli ultimi tempi, Mauro Coruzzi ha deciso di dimagrire per questioni legate alla sua salute. L'uomo, infatti, ha ammesso che è sempre stato soggetto a delle ingozzate di natura nervosa anche quando non aveva realmente fame, e questo lo ha portato ad acquistare molto peso. Il problema, però, è che questo peso così elevato andava a incidere molto sulla sua salute, per cui ha deciso di sottoporsi a un intervento per introdurre nel suo corpo un palloncino intragastrico e intraprendere così la strada del dimagrimento. In effetti, Mauro ha perso tantissimi chili così facendo, e ora è una persona completamente nuova.

