Maurizio Costanzo, avete mai visto sua figlia Camilla? Ecco com'è e cosa fa nella vita

Il pubblico più affezionato alle personalità del piccolo schermo ama conoscere i dettagli della vita privata dei personaggi più amati. I figli dei personaggi televisivi sono a loro volta dei VIP, anche senza volerlo. È il caso di Camilla Costanzo, figlia del celebre conduttore radiofonico e televisivo.

Maurizio Costanzo è un volto notissimo del piccolo schermo. Costanzo ha condotto tantissimi programmi in radio e in televisione. Nel tempo, ha fatto parlare di sé anche per la sua vita privata. Il conduttore si è sposato per ben quattro volte. Anche se il suo matrimonio più conosciuto è quello che dura tutt'ora con Maria De Filippi, una donna che gli ha conquistato il cuore e che lui ha contribuito significativamente a rendere la conduttrice che oggi tutti conosciamo. Proprio perché questi personaggi sono così presenti nella quotidianità dei telespettatori, è tanta la curiosità sulla loro vita privata. Per esempio, non tutti sanno che Maurizio Costanzo ha avuto i primi due figli Camilla e Saverio dal secondo matrimonio e il terzo figlio Gabriele dal penultimo matrimonio.

Maurizio Costanzo non perde occasione per elogiare tutti i loro figli. Tutti e tre non mancano mai di fargli sentire il calore famigliare quando più ne ha bisogno. Il quadro famigliare sembra essere armonioso anche con la presenza dell'ultima moglie di Costanzo, ormai compagna di vita storica, Maria De Filippi. A incuriosire i fan del conduttore è la figura di Camilla Costanzo, sua figlia. La Costanzo rifugge i social e forse proprio per questo desta ancora più interesse.

Camilla Costanzo preferisce la tv dietro le quinte

Camilla Costanzo è la figlia di un celebre conduttore televisivo. Lo avrete già capito dal cognome: si tratta di Maurizio Costanzo. Prima di essere sposato con Maria De Filippi, anche lei celebre conduttrice, Maurizio Costanzo ha avuto altre esperienze matrimoniali. La sua seconda moglie si chiama Flaminia Morandi e i due sono stati sposati dal 1983 al 1984. Nel corso del matrimonio con Flaminia è nata la figlia Camilla.

La figlia di Maurizio Costanzo Camilla non ama essere sotto le luci della ribalta. Al contrario del padre, Camilla preferisce stare lontana anche dai social. Proprio come il fratello Saverio Costanzo, però, Camilla ama il mondo del cinema e della televisione. La Costanzo è autrice di diverse sceneggiature ed è autrice di alcuni programmi per la Rai. Camilla Costanzo conosce bene questo mondo poiché ha avuto esperienza anche davanti alla telecamera come attrice. Della sua vita privata si sa molto poco, anche se è trapelato che è madre di due figli.

LEGGI ANCHE >>> Maurizio Costanzo non si trattiene: la confessione su Maria De Filippi