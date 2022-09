Kasia Smutniak, il retroscena inedito sulla morte di Pietro Taricone: "Se n'è andato così"

In molti ricorderanno il compianto Pietro Taricone e la sua scioccante e tragica morte. A distanza di anni però, è spuntato un toccante retroscena sulla vicenda



Era il 29 giugno del 2010 quando Pietro Taricone morì a causa di un terribile incidente. Mentre seguiva una delle sue più grandi passioni, il paracadutismo, il fato se l’è portato tragicamente via. L’uomo, già dalle sue prime battute nella casa del Grande Fratello, è stato uno dei personaggi televisivi più amati di quel periodo. Appena uscito dall'abitazione più spiata d’Italia, inoltre, ha anche iniziato a riscuotere un buon successo come attore per il grande schermo. Proprio su un set cinematografico, poi, ha conosciuto Kasia Smutniak, suo grande amore con il quale ha condiviso anni importantissimi della propria vita.

Kasia rimase davvero sconvolta, come è ovvio, dalla tragica morte della sua dolce metà. Il suo ricordo, inoltre, è sempre vivissimo in lei anche a distanza di molti anni. Ogni volta che ricorre il compleanno di Pietro, infatti, gli dedica sempre un pensiero speciale. In occasione del decimo anno dalla sua scomparsa, inoltre, ha rilasciato una interessantissima intervista dove ha svelato alcuni particolari riguardo ai momenti immediatamente precedenti al lancio fatale. A quanto pare, stando alle dichiarazioni dell’attrice, Pietro sembra che sia morto con il sorriso sulle labbra.

Ecco cosa ha dichiarato Kasia Smutniak su quello che è successo quel terribile giorno

Kasia sostiene di essere sicura che in quel momento Pietro fosse felice. Prima del salto, racconta, le ha rivolto un bacio ed ha fatto una faccia davvero buffa. Tutti, allora, sono scoppiati in una fragorosa risata e proprio in quel momento il ragazzo si è lanciato nel vuoto. La Smutniak sostiene che non si sia accorto di niente e di essere sicura che abbia lasciato questo mondo con la gioia nel cuore. Ha aggiunto, inoltre, che vorrebbe che anche la sua morte avvenisse in quel modo.

Noi speriamo che prima Kasia possa vivere una vita lunghissima e ricca di grandi soddisfazioni. Abbiamo dovuto fare a meno di Pietro da ormai molto tempo, non abbiamo nessuna intenzione di privarci anche del grande talento di Kasia. Ricordiamo, oltretutto, di aver dato prova in diverse occasioni di non essere soltanto una grande attrice ma anche una donna molto sensibile ai problemi sociali del nostro e del suo paese d’origine. Vi consigliamo, dunque, di seguire con attenzione tutte le sue pagine social ed ogni sua dichiarazione che vi riporteremo attraverso ai nostri continui aggiornamenti.

