Marina La Rosa ne parla per la prima volta: "Come sono venuta a sapere della morte di Pietro Taricone"

Dodici anni fa scompariva Pietro Taricone. Un incidente fatale lo ha strappato alla sua vita e alla sua famiglia quel triste 29 giugno 2010, ma tutti continuano a ricordare Pietro per quel suo splendido sorriso e la sua grande bontà d'animo. Un tra tutti, Marina La Rosa, che lo ha conosciuto durante la prima edizione del reality show più famoso di tutti i tempi.

Marina La Rosa ha avuto modo di raccontare come è venuta a conoscenza della morte di Pietro Taricone. È successo tutto in un modo surreale, e la donna non se lo sarebbe mai aspettato. L'ex gieffina lo ha raccontato in una lunga intervista a Vieni da me, condotto da Caterina Balivo. Come molti ricorderanno, Pietro Taricone morì il 29 giugno 2010 in seguito a un incidente con il paracadute. L'ex gieffino originario di Frosinone, al momento del suo decesso, aveva solo 35 anni, e lasciò la sua compagna Kasia Smutniak e la sua bambina, Sophie.

La sua esperienza nella prima edizione del Grande Fratello diede modo a Pietro Taricone di farsi conoscere ed entrare nel cuore di tutti gli italiani. Infatti, da quel momento in poi l'uomo riuscì ad avviare una brillante carriera in qualità di attore, dove era chiaro che dietro c'era una grande preparazione artistica. Pietro Taricone si era rimboccato le maniche per diventare un bravo interprete, riuscendoci di gran lunga. E anche per questo il pubblico lo amava così tanto. Eppure, a un certo punto la sua vita si è spezzata improvvisamente.

Marina La Rosa, ecco come ha scoperto che Pietro era scomparso

A Vieni da me, qualche tempo fa Marina La Rosa ha avuto modo di spiegare a tutti come venne a sapere della scomparsa del suo amico, quel terribile 29 giugno di dodici anni fa. Marina e Pietro erano diventati molto amici nella Casa più spiata d'Italia, e anche dopo il Grande Fratello, hanno mantenuto il loro rapporto. "Spesso lo sentivo per chiedergli dei consigli" ha detto l'ex gieffina, e spesso uscivano con altri amici e trascorrevano delle giornate molto allegre e spensierate.

Marina La Rosa considerava Pietro Taricone come un fratello maggiore, e tutti intorno a lui riuscivano a percepire quanto fosse una persona speciale. Fino a quando, un giorno Marina non ricevette una telefonata che non si sarebbe mai aspettatata di ricevere. Infatti, la donna venne a sapere della morte di Pietro attraverso la telefonata di una giornalista, che voleva un suo commento a caldo. Marina non aveva neanche idea che Pietro Taricone fosse scomparso, e rimase pietrificata. Un qualcosa che nessuno di noi vorrebbe mai vivere nella propria vita.

