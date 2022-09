Vi ricordate gli Aqua, gli autori di 'Barbie Girl'? Ecco come sono diventati oggi

Sono passati quasi trent'anni da quando in radio non si ascoltava altro che Barbie Girl: vi ricordate degli Aqua? Scopriamo insieme come sono diventati.

Siamo piuttosto convinti che nessuno di voi avrà dimenticato il tormentone della fine degli anni Novanta. Barbie Girl ha letteralmente spopolato, e ancora oggi la si ascolta spesso a eventi revival o in radio. A cantarla, la famosa band danese degli Aqua, che hanno riscosso un successo incredibile. Gli Aqua sono riusciti a mantenere un grande successo internazionale per diversi anni, ma poi a un certo punto sembrano essere spariti dalla circolazione. Salvo qualche tentativo di recupero, purtroppo ormai è da molti anni che non se ne sente più parlare, almeno qui in Italia. Ma cosa stanno facendo? Si sono sciolti per caso? In realtà, non è affatto così.

Gli Acqua stanno continuando a dare concerti in giro per il mondo e sono molto attivi soprattutto nei paesi scandinavi, loro terra di origine. Ma vediamo come sono cambiati i componenti della band. Innanzitutto, la bellissima Lene Nystrøm ha abbandonato i suoi capelli corti e coloratissimi, per optare per delle lunghissime extension scure che ogni tanto le piace impreziosire con un tocco di colore fluo. Lene è bellissima esattamente come lo era tanti anni fa, anche se oggi ha un look più sofisticato e maturo. Per quanto riguarda invece la voce maschile, il simpatico René Dif non è cambiato molto rispetto a trent'anni fa.

Anzi, non è invecchiato affatto male, ma adesso preferisce portare un po' di barbetta incolta, che con la testa pelata gli conferisce un look niente male. Oggi Renè ha abbandonato il suo stile da rapper e gli anelli ai lobi, e preferisce un look un po' più elegante e allineato con la sua età. Infine, Soren Rasted è quello che sembra essere maturato di più. Vi ricordate la sua biondissima chioma? Oggi l'uomo porta i capelli del suo colore naturale, che attualmente sono un po' ingrigiti. Inoltre porta la barba, che gli sta molto bene. Molto, molto affascinante. ma a questo punto siamo sicuri che vi starete domandando: ma gli Aqua non erano 4? In effetti, sì...

Aqua, cosa ne è stato di Claus Norreen?

Molti di voi ricorderanno sicuramente che gli Aqua erano composti da 4 membri, di cui il quarto era Claus Norreen. per chi non lo ricordasse, era quello che agli inizi del loro successo, portava i capelli arancioni. Il motivo per cui non è più presente nella formazione è molto semplice. Nel 2016, dopo l'ultima reunion della band, ha deciso di abbandonare il gruppo per motivi che non sono ben noti. Intanto ecco tre dei componenti in foto recenti:

