Roberto Giacobbo, avete mai visto sua moglie? Ha contribuito al suo successo

Roberto Giacobbo è un personaggio molto noto della televisione italiana. A lui si devono programmi di grande successo che hanno appassionato migliaia di telespettatori. Ma sapete che deve il suo successo anche a sua moglie? Scopriamo di chi si tratta.

Roberto Giacobbo è un conduttore televisivo, scrittore e giornalista che è celebre per i suoi programmi che trattano di tematiche che si pongono a metà strada tra il mistero e la divulgazione scientifica. I suoi sono stati dei programmi in grado di appassionare chiunque, proprio per la loro capacità di porre degli interrogativi che non sempre hanno una risposta univoca. Per non parlare dei suoi numerosi libri che, anche in questo caso, trattano delle tematiche più svariate sotto un diverso punto di vista. E forse è proprio questa la chiave del suo enorme successo, aggiunta al grande talento che il conduttore ha dimostrato di avere.

Infatti, Giacobbo è in grado di coinvolgere il pubblico con la sua simpatia e con la sua abilità nel comunicare con il pubblico in maniera pacata e rassicurante, mantenendo però un ritmo alto. Non è una dote di tutti, ma Roberto Giacobbo ha dimostrato di essere perfettamente all'altezza di questo compito. Ma i suoi programmi, naturalmente, non possono essere tutta farina del suo sacco. per realizzare una trasmissione, infatti, bisogna portare avanti un lavoro immenso e faticoso, che richiede anche l'intervento di autori molto capaci. Ma lo sapevate che "dietro alle quinte" c'è anche sua moglie? Scopriamo chi è.

Roberto Giacobbo, ecco chi è la donna che lo supporta da sempre

Come anticipato, Roberto Giacobbo può contare su una grande donna che lavora insieme a lui. Si tratta di Irene Bellini, classe 1962, di cui non si conoscono molte informazioni. Quello che si sa, è che i due si sarebbero conosciuti a una cena di amici in comune. Quando Irene si presentò alla porta, fu proprio Roberto ad aprirle, e tra i due scattò subito un colpo di fulmine. Eccola in una foto recente:

Da quel momento non è nata soltanto una splendida storia d'amore, ma anche un sodalizio professionale tra i due. Infatti, Irene è una scrittrice e saggista affermata, nonché autrice di programmi quali Stargate - Linea di confine e Freedom - Oltre il confine. Roberto Giacobbo e Irene Bellini si sono sposati nel 1990, e dal loro matrimonio sono nate tre figlie di nome Giovanna, Angelica e Margherita. La loro è un'unione forte e stabile, che non sembra essere stata intaccata dallo scorrere del tempo.

