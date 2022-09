Emanuela Tittocchia dopo anni svela la verità: "Ora posso dire perché è finita con Fabio Testi"

Emanuela Tittocchia e Fabio Testi hanno fatto coppia fissa per diversi anni, ma poi è arrivata l'inevitabile rottura davanti a tutta Italia. Ma cosa li ha spinti a lasciarsi? Sapevate che Emanuela aspettava un figlio da lui?

Emanuela Tittocchia e Fabio testi sono stati una coppia piuttosto affiatata e unita per diversi anni. Entrambi sembravano molto innamorati e felici insieme, ma poi qualcosa tra loro è cambiato. In effetti, se si pensa che tra loro c'è una differenza di ben 30 anni di età, è comprensibile che dopo qualche anno, certi equilibri possano spezzarsi. Ma tra loro non sembrava affatto che l'età incidesse in qualche modo nella loro relazione. Anzi, il motivo della loro separazione c'era ben poco con questo. Si sarebbe trattato di motivi di gelosia. Motivi più che giustificabili, se si pensa che all'epoca della rottura, vennero mostrate delle foto che lasciavano poco spazio a dubbi.

Facciamo quindi un salto indietro nel tempo, e torniamo nel lontano 2008. All'epoca, la bella attrice di Centovetrine partecipò al reality show La Talpa. In quell'occasione, nel corso di una puntata, a Emanuela vennero mostrate delle foto che ritraevano il suo compagno mentre si scambiava effusioni con un'altra donna. L'attrice ci rimase così male, che decise di lasciare Fabio Testi in diretta, davanti a tutta Italia. Da allora non sono mai più tornati insieme, anche se lei ha ammesso di non nutrire nei suoi confronti astio o risentimento. Anzi, dopo il lockdown, la donna ha ammesso di aver sentito la sua mancanza, e che tutti i ricordi associati a lui sono quelli più belli. Come si legge su Solonotizie24.it, pare addirittura che abbia provato a riconquistare il suo ex, senza però riuscirci. Ma non è finita qui, perché c'è un retroscena che non tutti conoscono.

Emanuela Tittocchia choc: "Ero rimasta incinta"

Emanuela Tittocchia ha confessato di essere rimasta incinta di Fabio Testi. La donna aveva avuto un ritardo, ma era convinta che la causa era lo stress o delle cattive abitudini. Infatti, ai tempi in cui Tittocchia aveva sofferto di disturbi del comportamento alimentare, aveva già sperimentato un problema simile. Quindi non si sarebbe mai aspettata di essere effettivamente incinta. Quando poi ha approfondito e ha scoperto di aspettare un bambino, è rimasta molto spaesata perché non si sentiva pronta. Purtroppo, però, la donna ha avuto un aborto spontaneo poche settimane dopo la scoperta. per anni Emanuela si è data la colpa, pensando di aver perso il bambino proprio perché non se la sentiva di diventare madre. Ma poi finalmente ha capito che questo è un qualcosa che accade a molte donne, e piuttosto frequentemente. Emanuela rimase incinta di Fabio molto tempo fa, quasi agli inizi della loro relazione.

