Mara Venier svela il segreto della sua bellezza a 71 anni: "Lo faccio anche in vacanza"

Mara Venier non è più una ragazzina ma continua ad essere una bellissima donna anche a 71 anni. Come fa, dunque, a rimanere sempre così in forma? Recentemente l’ha svelato in un video pubblicato proprio sul suo profilo Instagram. Scopriamo, allora, quale sia i suo segreto



Chi segue "zia Mara" sui social sa benissimo che abbia trascorso le sue vacanze nella splendida Santo Domingo insieme alla sua dolce metà, Nicola Carrano. I due hanno deciso di trascorrere le ultime settimane d’estate nella splendida Repubblica Dominicana e la conduttrice non ha certo lesinato fotografie, video, e stories sulla sua pagina Instagram ufficiale. Abbiamo potuto apprezzare, ad esempio, la splendida villa in stile caraibico in cui hanno deciso di soggiornare e tutta l'hanno praticamente sommersa di complimenti.

Ultimamente, inoltre, vi abbiamo anche raccontato di un inconveniente a cui è andata incontro proprio durante le sue vacanze estive. Sempre sui social, infatti, ha condiviso un video in cui si è trovata in mezzo ad strada della capitale con la suola della scarpa completamente eradicata. Ha dichiarato, poi, di non sapere come tornare a casa e molti dei suoi follower, nonostante non abbia mai perso il sorriso nel comunicarlo, hanno comunque cominciato a preoccuparsi un o' per lei. Fortunatamente, tuttavia, è tornata nella sua splendida villa senza troppe difficoltà. Recentemente, in aggiunta, ha anche pubblicato una stories in cui ha rivelato il segreto dietro la sua splendida forma.

Ecco come fa Mara Venier a rimanere sempre in ottima forma anche a 71 anni

In molti crederanno che per appartenere per così tanto tempo al mondo dello spettacolo, Mara abbia seguito diete ferree e proibitive. In realtà il segreto dietro la sua bellezza non lo si deve ricercare a tavola, bensì "per strada". In una sua recente stories su Instagram, infatti, vediamo che anche in vacanza non rinunci mai alla sua tradizionale oretta di camminata veloce. Quel video in cui ha mostrato ai suoi follower che le si era rotta la scarpa, dunque, sarà stato causato sicuramente da questa sua ottima abitudine.

Troppo spesso, infatti, si cerca di rimanere in forma rinunciando ai piaceri della tavola. Mara, invece, è molto più furba e sopperisce a qualche peccato di gola grazie al suo immancabile allenamento. Speriamo, allora, che il suo insegnamento possa essere giunto a gran parte dei suoi sostenitori. Attendiamo fiduciosi, quindi, che la Venier possa dispensare su Instagram qualche suo altro utile e saggio consiglio.

