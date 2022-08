Romina Power annuncia il suo ritorno in tv: ecco dove la vedremo

Sembra proprio che Romina Power possa tornare presto sul piccolo schermo in uno degli show più attesi della televisione italiana. Cosa bolle in pentola, dunque, per questa prossima stagione? Scopriamolo insieme

Vi abbiamo parlato recentemente di Romina Power e delle voci incontrollate che stavano circolando sul suo conto. Non molto tempo fa è andata a soggiornare presso la tenuta di Albano e subito le voci su un loro riavvicinamento hanno cominciato ad affollare il web. Il motivo della sua visita, tuttavia, era ben altro. In quello splendido luogo la cantante ha deciso di tenere un raduno di Yoga. Lei e suo figlio Yari, infatti, ne sono molto appassionati e i paesaggi pugliesi sono perfetti per poter ritrovare l’armonia.

Insieme ai suoi compagni di Yoga, dunque, l’artista e suo figlio hanno trascorso dei momenti splendidi proprio a casa di Albano. Lui, invece, pare che non abbia voluto essere coinvolto nella faccenda. Di un suo riavvicinamento a Romina, tuttavia, si potrebbe anche parlare. A fine settembre, infatti, terranno insieme un tour nella mitteleuropa e in quella dell’est. In quei luoghi, come è noto, hanno sempre riscosso grande successo e molto spesso tengono lì numerosi concerti. Non è di questo, però, di cui vogliamo parlarvi oggi. La nostra attenzione, invece, è rivolta al nuovo show televisivo in cui ci sarà Romina Power .

Ecco quale sarà il prossimo show televisivo con Romina Power

In una intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, la cantante ha dichiarato che tornerà molto presto sul piccolo schermo. Sostiene di essere ancora in fase di trattativa e che per ora non può rivelare assolutamente null’altro. Inutile dire, quindi, che le supposizioni su quale sia questo show hanno incominciato a piovere in rete da ogni dove, soprattutto sui social. C’è chi si dice pronto a giurare che la Power possa essere presente in "Stasera tutto è possibile", "Che tempo che fa", "Non sono una signora" o "Go Gianni Go". Le ipotesi più probabili, però, sono altre.

Sulle pagine di liberoquotidiano.it viene infatti proposta l’idea di "Domenica in", dati i numerosi attestati di stima che Mara ha rivolto a Romina Power. Non si esclude, tuttavia, che invece possa lavorare in Mediaset o, addirittura, al fianco di Amadeus per la prossima edizione del festival di Sanremo. Nelle prossime ore, dunque, arriveranno sicuramente ulteriori indiscrezioni capaci di fare maggiore luce sulla faccenda.

