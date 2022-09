Heather Parisi e Lorella Cuccarini: la verità sul loro litigio

Che fra Heather Parisi e Lorella Cuccarini non corra buon sangue è cosa nota da tempo. Ultimamente, però, sono finalmente emerse alcune indiscrezioni capaci di fare maggiore chiarezza sulla faccenda. Vediamo, dunque, quali siano i motivi dei loro dissapori

Di Lorella Cuccarini ve ne abbiamo parlato molto recentemente perché è da poco tempo che ha rilasciato una interessantissima intervista dove ha svelato diversi retroscena della sua vita. Ha confessato, ad esempio, che dopo la seconda edizione di Buona Domenica decise di provare ad avere un figlio con la sua dolce metà. La gravidanza, però, purtroppo non andò a buon fine e la povera Lorella ha dichiarato che, naturalmente, abbia sofferto davvero moltissimo per quello che le è accaduto in quel periodo.

Anche dell’amata Heather Parisi, inoltre, vi abbiamo raccontato a causa di un suo problema di salute che l’ha costretta a letto per moltissimo tempo. Ha avuto una labirintite di tale intensità, infatti, da non riuscire neanche a raggiungere la toilette se non a carponi. Chi volesse approfondire cosa le è accaduto, dunque, può cliccare sul link in fondo alla pagina. Oggi, però, la nostra attenzione non è rivolta ad una delle due showgirl in particolare, ma invece su entrambe. È noto da tempo, appunto, che fra le due non corra assolutamente buon sangue. Ultimamente, però, se ne sono anche scoperti i motivi.

Ecco per quale motivo fra Heather Parisi e Lorella Cuccarini non c’è un buon rapporto

Fra due delle colonne portanti della nostra TV è naturale che ci possa essere un po’ di sana competizione. Fra Heather e Lorella, però, sembra che le cose stiano ben peggio. Apprendiamo dalle pagine de La Nuova Sardegna che la definitiva rottura dei loro rapporti sia da far risalire al 2016. In molti ricorderanno che quell’anno entrambe abbiano condotto insieme un programma con un nome davvero emblematico: Nemicamatissima.

In quell’occasione pare che la Parisi abbia manifestato più volte una palese disparità di trattamento fra lei e la Cuccarini. In un'intervista rilasciata qualche anno dopo a Verissimo, inoltre, la statunitense ha dichiarato che per lei Lorella non sia assolutamente nulla e che provi nei suoi riguardi una totale indifferenza. A quanto pare, allora, sono anni che le showgirl non hanno una buona opinione dell’altra e il loro ultimo programma televisivo insieme ne è stato la causa scatenante. Vedremo, dunque, se in futuro le cose fra le due conduttrici potranno andare definitivamente a posto. Noi e tutti i loro fa, allora, speriamo sinceramente di sì e che possa accadere anche molto presto.

