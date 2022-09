Previsioni di oggi a Avellino e Salerno: come vestirsi per non farsi trovare impreparati

Amici del Sud: benvenuti, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni del tempo! Che tempo farà oggi a Avellino e Salerno e non solo? Scopriamolo!

Napoli

Il meteo di Napoli per domani è previsto come pioggia moderata con umidità del 69% e una temperatura media di 25.1°C. La temperatura minima sarà di 21.61°C mentre la massima toccherà i 25.45°C. La velocità del vento sarà di circa 4.63 km/h e la percentuale di nuvolosità sarà molto alta (81%). Nella giornata di domani è previsto un tempo generalmente nuvoloso con pioggia moderata e umidità alta. La temperatura media sarà di 25.1°C, la minima di 21.61°C e la massima di 25.45°C. Il vento sarà debole e la percentuale di nuvolosità molto alta.

Avellino

Il meteo per la città di Avellino è in prevalenza nuvoloso con piogge moderate. La temperatura media si aggira intorno ai 20.22°C, mentre la minima registrata è di 17.88°C. La massima invece raggiunge i 21.99°C. L'umidità media registrata è dell'89% e la velocità del vento è di 1.75 km/h. La percentuale di nuvolosità è stimata al 98%. In questo momento è consigliabile restare a casa a causa delle condizioni meteo avverse.

Caserta

Il meteo a Caserta prevede una pioggia moderata con umidità al 75%, temperature medie tra i 23 e i 24°C, temperature minime tra i 20 e i 21°C e massime tra i 24 e i 25°C. Il vento sarà moderato con velocità media di circa 2.5 km/h, mentre la percentuale di nuvolosità sarà molto alta (circa il 97%). Si consiglia di indossare vestiti leggeri e comodi, di proteggersi la testa con un cappello ed un ombrello.

Salerno

Il meteo di Salerno oggi è caratterizzato da piogge moderate. L'umidità è alta (84%) e la temperatura media si attesta intorno ai 20°C. La temperatura minima è di 16.9°C mentre quella massima tocca i 20.7°C. La velocità del vento è moderata (2.37km/h) e la percentuale di nuvolosità è molto alta (92%). Per oggi il consiglio è quello di restare coperti durante le ore più umide della giornata ed eventualmente sfruttare l'umidità per concedersi una seduta di sauna.

Benevento

Il meteo per la città di Benevento sarà caratterizzato da una pioggia leggera, con un'umidità del 89% e una temperatura media di 20.15° C. La temperatura minima sarà di 17.02° C e la massima di 21.41° C. Oggi a Benevento la temperatura massima ed minima sarà rispettivamente di 21.41° C e 17.02° C, la pioggia sarà debole e l'umidità alta.

Paeestum

Il meteo di Paestum oggi sarà caratterizzato da pioggia moderata e un'umidità del 77%. La temperatura media sarà di 24.56°C, la temperatura minima di 21.01°C e la temperatura massima di 24.88°C. Il vento avrà una velocità media di 3.48km/h e sarà proveniente da Ovest-SudOvest. La nuvolosità sarà molto alta con il 96% di copertura.