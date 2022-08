Elodie Di Patrizi, già finita con Andrea Iannone? C'entra un cantante famosissimo

Si sta parlando molto di una relazione fra Elodie Di Patrizi e il pilota di moto Andrea Iannone. Ultimamente, però, stanno circolando delle indiscrezioni davvero sconvolgenti. A quanto pare, infatti, sembra che in realtà ci sia del tenero fra lei e Samuele Bersani. Scopriamo cosa è accaduto



Qualche giorno fa il noto magazine Chi ha pubblicato una fotografia in cui Elodie e Andrea Iannone erano al mare insieme. Si è chiacchierato davvero moltissimo di quello scatto su tutti i giornali di gossip e in molti hanno cominciato a sospettare che fra i due ci fosse davvero del tenero. Sottolineiamo, però, che nell’immagine in questione i due non sono ritratti assolutamente in atteggiamenti “compromettenti”. Altri indizi, tuttavia, sembra che abbiano confermato l’ipotesi di una loro relazione amorosa.

Qualche giorno fa, infatti, la Di Patrizi è stata vista camminare per le strade di Lugano, luogo dove vive il pilota, proprio insieme a lui. Neanche in quel caso, va detto, si è riusciti a immortalarli mentre si scambiavano qualche effusione. La loro insistita frequentazione, tuttavia, ha scatenato l’immaginazione di tutti i loro fan e dei giornali scandalistici. Ultimamente, però, stanno circolando altre voci riguardo la vita sentimentale di Elodie. Stando a quanto è possibile apprendere dalle pagine di Novella 2000, sembra che fra la salentina e Samuele Bersani sia scattata la scintilla della passione qualche giorno fa.

Ecco perché in molti sostengono che ci sia qualcosa fra Elodie e Samuele Bersani

Apprendiamo dalla penna di Niccolò Figini che alcuni addetti della Notte della Taranta abbiano “beccato” Elodie e Samuele Bersani nel backstage in atteggiamenti "molto intimi”. Dopo essersi scambiati i numeri di telefono, lui pare che le abbia promesso che le scriverà una canzone d’amore. Lei, molto compiaciuta, sembra che abbia apprezzato davvero molto. Tutto ciò, a quanto leggiamo, sembra sia avvenuto tramite messaggio e la fonte di Novella 2000 ne sembra assolutamente certa. Elodie, però, in questo periodo non stava frequentando il celebre Andrea Iannone?

Staremo a vedere se queste voci riusciranno a trovare conferma. L’ultima dichiarazione d’amore da parte della cantante, tuttavia, risale a diverso tempo fa ed era rivolta al cantante Marracash. Nelle prossime ore, tuttavia, siamo sicuri che qualcuno degli interessati rilascerà qualche dichiarazione in grado di fare maggiore chiarezza sulla faccenda. Noi, nel frattempo, terremo sotto constante osservazione le loro pagine social e tutti i rumors che circoleranno in rete. Non perdetevi, dunque, i nostri futuri aggiornamenti.

